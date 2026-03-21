Cielos nublados y lluvias ocasionales en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos muy nubosos y precipitaciones ocasionales marcarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz hoy, 21 de marzo de 2026. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque se prevé un descenso de las máximas en el interior del tercio oriental. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente este, con intervalos moderados y un levante moderado en los litorales.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de marzo

Cielo variable con chubascos y calor en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. Con una probabilidad notable de lluvia, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados y aunque el viento soplará suave del noreste, la humedad en el ambiente puede hacer que la sensación térmica se sienta más cálida, alcanzando hasta los 22 grados.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su carácter variable, con posibilidades de chubascos que podrían aparecer de forma intermitente. La temperatura se mantendrá agradable, pero la humedad seguirá presente, creando un ambiente algo pesado. Con el sol asomando a las 07:26 y despidiéndose a las 19:36, disfrutaremos de varias horas de luz, aunque siempre con la mirada atenta al cielo, que podría regalarnos alguna sorpresa.

Córdoba: nubes grises y posibilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 9. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 80% y el viento del noreste soplará a 10 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

La tarde traerá un notable contraste, con un cielo que se despejará ligeramente, pero no sin antes dejar caer algunas gotas. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, aunque la sensación térmica podría no ser tan cálida. Con una humedad que puede llegar al 100%, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 20 grados. Aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas son leves y no afectarán significativamente el día. El viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La temperatura será cómoda, lo que permitirá disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.

Día variable con posibles lluvias en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 15 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta los 14. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 45%, lo que sugiere que podrían caer algunas gotas antes del mediodía. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, así que se recomienda precaución.

Por la tarde, el cielo se despejará y la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, brindando un respiro a la humedad, que se mantendrá alta, con un 60% de humedad relativa. La probabilidad de lluvia será mínima, apenas un 5%, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz desde la salida del sol a las 07:27 hasta su puesta a las 19:37. En resumen, será un día variable, fresco por la mañana y más templado por la tarde.

Jaén: cielos nublados y posibilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos nublados y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente de madrugada a mediodía, lo que podría traer algunas gotas inesperadas. Por la tarde, el tiempo se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán hasta los 17 grados, así que es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera. No olvides disfrutar de un café caliente mientras esperas que el sol asome entre las nubes.

Cielo nublado con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes con una probabilidad del 45%, mientras que el viento del este soplará a 15 km/h, aportando una sensación térmica de hasta 17 grados.

Por la tarde, el cielo se despejará y la temperatura alcanzará los 18 grados, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que las precipitaciones podrían aparecer de forma puntual.

Granada: cielos nublados y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avanza el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en la tarde-noche, cuando las nubes se tornarán más densas y la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la humedad será notable y el viento soplará suavemente desde el sur.

Almería: ambiente fresco y cielo despejado

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 19 grados, mientras el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas. La brisa del este, con una velocidad de 15 km/h, aportará una sensación agradable, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

A lo largo de la tarde, el clima se mantendrá estable, con una probabilidad de lluvia nula, lo que invita a disfrutar del aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la temperatura descenderá a 16 grados al caer la noche. Con la puesta del sol a las 19:22, el cielo se despejará, ofreciendo un cierre de jornada tranquilo y agradable.