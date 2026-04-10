Moncloa mete en el consejo de Red Eléctrica con un sueldo de 175.000 € al tío de la funcionaria que encubrió al hermano de Sánchez

El Gobierno ha metido en el consejo de Red Eléctrica a José Luis Navarro, el tío de la funcionaria Pilar Gallego Navarro que encubrió a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, creándole un despacho fake cuando la juez empezó a investigar qué trabajo hacía en la Diputación de Badajoz.

El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido el organismo encargado de proponer a José Luis Navarro, como consejero dominical en Red Eléctrica, en sustitución de Esther Rituerto. La SEPI es la principal accionista de Red Eléctrica.

La retribución de Esther Rituerto, antecesora de Navarro como miembro del consejo de Red Eléctrica, se situaba en los 175.000 euros brutos anuales, según se desprende de los informes oficiales de la compañía remitidos a la CNMV. La cifra aparece en documentos públicos como el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, un documento corporativo que detalla de forma individualizada cuánto percibe cada consejero por conceptos como asignación fija, dietas por asistencia y participación en comisiones.

El tío de la funcionaria que protege al hermano de Pedro Sánchez no es ajeno al PSOE. José Luis Navarro formó parte del gobierno de la Junta de Extremadura, en una primera etapa como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011; y posteriormente como consejero de Economía e Infraestructuras. En la mencionada administración pacense trabaja su sobrina Pilar como jefa de servicio de Mantenimiento y Talleres.

David Sánchez estuvo durante un tiempo sin oficina física hasta que le crearon un despacho ad hoc en plena investigación judicial. La sobrina del nuevo consejero de Red Eléctrica fue la que informó sobre el traslado del mobiliario a unas oficinas, donde ubicaron al hermano de Pedro Sánchez.

La juez Beatriz Biedma investigaba las irregularidades sobre su puesto de trabajo y fue el hermano de Sánchez el que reconoció en sede judicial que no sabía dónde estaban sus oficinas.

Admitió el traslado del hermano de Sánchez

La sobrina del consejero de Red Eléctrica admitió a la juez en un documento oficial que se montó un despacho al hermano de Sánchez. La instructora solicitó información sobre este movimiento.

El escrito aparece firmado por la jefa del Servicio de Mantenimiento y Talleres, que es Pilar Gallego Navarro. El asunto central gira en torno al «traslado de mobiliario a las oficinas ubicadas en Plaza de España, Badajoz», lo que motivó la apertura de una investigación interna para aclarar el origen de dicha orden.

El documento revela que «con fecha 2 de mayo de 2024 y de forma verbal» se recibió la instrucción de trasladar varios muebles a las dependencias de Plaza de España. El destinatario de dicho traslado era el hermano de Sánchez.

La responsable del servicio indica que «esta orden fue dada por el director del Área de Cultura», quien habría autorizado verbalmente el movimiento del mobiliario. Posteriormente, y como medida de respaldo documental, «a posteriori (7 de mayo), como constatación de dicha actuación, se materializó la orden mediante correo electrónico del Área de Cultura a este Servicio».

La tía del nuevo consejero de Red Eléctrica justifica este proceder señalando que «es habitual en la prestación del servicio de traslados y mudanzas, actuar de esta manera para lograr agilizar las numerosas necesidades que nos demandan».

«Es cuanto puedo informar, quedando a su disposición para cualquier otra aclaración que considere oportuna», zanja, dejando abiertas numerosas preguntas sobre la cadena de responsabilidad en la gestión de recursos públicos, concluye en el escrito.