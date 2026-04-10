Precio de la gasolina hoy 10 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El precio de la gasolina es la gran duda de muchos conductores madrileños. Todos los días se hace necesario comprobar a qué precio se reposta, algo que de alguna manera siempre hemos hecho aunque fuera sin apenas pensarlo, pero que se ha convertido en algo en lo que nos fijamos, y mucho, teniendo en cuenta como ha cambiado la situación desde que estallara la Guerra en Irán. De este modo, el precio ya no parece bajar de los 1,4 o 1,5 euros para la gasolina y más para el diésel así que es importante saber cuál es el precio exacto de la gasolina hoy 10 de abril y localizar las gasolineras más baratas de Madrid.

Puede que seas cliente habitual de alguna estación de servicio, y que por ello tengas descuentos, o que puedas aprovechar alguna oferta, pero eso no quiere decir que no debas estar atento al precio del litro de gasolina y diésel hoy viernes 10 de abril y más a las puertas del fin de semana cuando tal vez has planeado una escapada tras la Semana Santa. Además, sabemos que dependiendo de donde se reposte podemos llegar a ahorrar varios céntimos que dicho así no parece gran cosa, pero en un depósito de varios litros, es posible que marque la diferencia. Conozcamos entonces cuáles son las gasolineras más económicas para llenar el depósito este viernes a partir de los datos que nos ofrece la herramienta del Ministerio de Transición Ecológica, y que no es otra que su Geoportal de Gasolinas.

Precio de la gasolina hoy 9 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según los datos que nos da el Geoportal de Gasolinas para primera hora del jueves, estas son las gasolineras donde hoy resulta más barato repostar:

Gasolina 95

Ballenoil – Calle Alfonso XII, 20 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Calle Alfonso XII, 20 (Móstoles) – 1.469 €/l Gasolinera Ciempozuelos – Carretera M-404 km 39,8 – 1.479 €/l

– Carretera M-404 km 39,8 – 1.479 €/l Galp – Calle Cañada del Pozo s/n (El Caballo) – 1.479 €/l

– Calle Cañada del Pozo s/n (El Caballo) – 1.479 €/l Galp – Calle Villamalea, 2 (Alcalá de Henares) – 1.489 €/l

– Calle Villamalea, 2 (Alcalá de Henares) – 1.489 €/l Gasolinera Torrejón – Avenida de la Constitución, 108 – 1.489 €/l

– Avenida de la Constitución, 108 – 1.489 €/l Gasolinera Getafe – Avenida Arcas del Agua s/n – 1.489 €/l

– Avenida Arcas del Agua s/n – 1.489 €/l Ballenoil – Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 (Las Rozas) – 1.489 €/l

– Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 (Las Rozas) – 1.489 €/l Gasolinera Valdemoro – Avenida de Madrid, 6 – 1.489 €/l

– Avenida de Madrid, 6 – 1.489 €/l T9 – Calle Mario Vargas Llosa, 4 (Torrejón de Ardoz) – 1.489 €/l

– Calle Mario Vargas Llosa, 4 (Torrejón de Ardoz) – 1.489 €/l Galp – Vía Complutense esq. Ávila (Alcalá de Henares) – 1.499 €/l

– Vía Complutense esq. Ávila (Alcalá de Henares) – 1.499 €/l BP Dualez 365 – Carretera M-404 km 4,95 (El Álamo) – 1.499 €/l

– Carretera M-404 km 4,95 (El Álamo) – 1.499 €/l T9 – Avenida de Fuenlabrada, 31 (Humanes) – 1.499 €/l

– Avenida de Fuenlabrada, 31 (Humanes) – 1.499 €/l BP Río Corvo 365 – Carretera Antigua N-II km 26 – 1.499 €/l

– Carretera Antigua N-II km 26 – 1.499 €/l BP Puente Arce 365 – Carretera M-300 km 26,4 – 1.499 €/l

– Carretera M-300 km 26,4 – 1.499 €/l BP San Peter 365 – A-3 km 11,2 – 1.499 €/l

– A-3 km 11,2 – 1.499 €/l Galp – Carretera Simón Hernández, 61 (Móstoles) – 1.499 €/l

– Carretera Simón Hernández, 61 (Móstoles) – 1.499 €/l BP – Avenida Fuenlabrada, 16 (Leganés) – 1.499 €/l

– Avenida Fuenlabrada, 16 (Leganés) – 1.499 €/l Galp – Avenida Mayorazgo, 20 (Madrid) – 1.499 €/l

– Avenida Mayorazgo, 20 (Madrid) – 1.499 €/l BP Nassica 365 – Calle Coto de Doñana, 6 (Pinto) – 1.499 €/l

– Calle Coto de Doñana, 6 (Pinto) – 1.499 €/l BP San Fernando 365 I – Calle Cerrajeros, 10 – 1.499 €/l

– Calle Cerrajeros, 10 – 1.499 €/l BP San Fernando 365 II – Calle Cerrajeros, 10 – 1.499 €/l

– Calle Cerrajeros, 10 – 1.499 €/l Cepsa Las Arenas 365 – Calle Arenas, 2 (Pinto) – 1.499 €/l

– Calle Arenas, 2 (Pinto) – 1.499 €/l Shell – Carretera Villaverde a Vallecas km 269 – 1.499 €/l

– Carretera Villaverde a Vallecas km 269 – 1.499 €/l BP Guadalcanal 365 – Calle Guadalcanal, 39 (Madrid) – 1.499 €/l

– Calle Guadalcanal, 39 (Madrid) – 1.499 €/l Shell – Avenida Fuenlabrada, 110 (Humanes) – 1.499 €/l

Gasolina 98

BP Río Corvo 365 – Alcalá de Henares – 1.599 €/l

– Alcalá de Henares – 1.599 €/l BP Puente Arce 365 – Alcalá de Henares – 1.599 €/l

– Alcalá de Henares – 1.599 €/l BP San Peter 365 – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l BP Nassica 365 – Pinto – 1.599 €/l

– Pinto – 1.599 €/l BP San Fernando 365 I – San Fernando de Henares – 1.599 €/l

– San Fernando de Henares – 1.599 €/l BP San Fernando 365 II – San Fernando de Henares – 1.599 €/l

– San Fernando de Henares – 1.599 €/l Cepsa Las Arenas 365 – Pinto – 1.599 €/l

– Pinto – 1.599 €/l BP Guadalcanal 365 – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l Shell Atalayuela 365 – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l BP Taraza 365 – Leganés – 1.599 €/l

– Leganés – 1.599 €/l BP Mayorazgo 365 – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l Cepsa Mayorazgo 365 – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l BP La Gavia 365 – Madrid – 1.599 €/l

– Madrid – 1.599 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque – 1.599 €/l

– Butarque – 1.599 €/l Galp – Navalcarnero – 1.609 €/l

– Navalcarnero – 1.609 €/l Shell – Ciempozuelos – 1.629 €/l

– Ciempozuelos – 1.629 €/l Confort Auto – La Aldehuela – 1.635 €/l

– La Aldehuela – 1.635 €/l Galp – Villalba – 1.639 €/l

– Villalba – 1.639 €/l Galp – Alcalá de Henares – 1.639 €/l

– Alcalá de Henares – 1.639 €/l Galp – Majadahonda – 1.649 €/l

– Majadahonda – 1.649 €/l Carrefour – Alcobendas – 1.649 €/l

– Alcobendas – 1.649 €/l Carrefour – Rivas – 1.659 €/l

– Rivas – 1.659 €/l Moeve – Madrid – 1.667 €/l

– Madrid – 1.667 €/l Carrefour – Móstoles – 1.669 €/l

Diésel

Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque – 1.729 €/l

– Butarque – 1.729 €/l Galp – El Caballo – 1.734 €/l

– El Caballo – 1.734 €/l Meroil – Becerril de la Sierra – 1.769 €/l

– Becerril de la Sierra – 1.769 €/l Gasolinera Valdemoro – 1.789 €/l

– 1.789 €/l Shell – Alcorcón – 1.799 €/l

– Alcorcón – 1.799 €/l Shell – Ciempozuelos – 1.809 €/l

– Ciempozuelos – 1.809 €/l Cepsa – Calle Antonio Machado – 1.812 €/l

– Calle Antonio Machado – 1.812 €/l Gasolinera Ciempozuelos – 1.819 €/l

– 1.819 €/l Galp – Villalbilla – 1.819 €/l

– Villalbilla – 1.819 €/l T9 – Humanes – 1.829 €/l

– Humanes – 1.829 €/l Galp – Avenida Mayorazgo – 1.829 €/l

– Avenida Mayorazgo – 1.829 €/l Shell – Villaverde-Vallecas – 1.829 €/l

– Villaverde-Vallecas – 1.829 €/l Shell – Humanes – 1.829 €/l

– Humanes – 1.829 €/l Shell Atalayuela 365 – 1.829 €/l

– 1.829 €/l Gasolinera Torrejón – 1.849 €/l

– 1.849 €/l Galp – Fuenlabrada – 1.849 €/l

– Fuenlabrada – 1.849 €/l BP – Leganés – 1.849 €/l

– Leganés – 1.849 €/l Gasolinera Getafe – 1.849 €/l

– 1.849 €/l Ballenoil – Las Rozas – 1.849 €/l

– Las Rozas – 1.849 €/l Ballenoil – Móstoles – 1.849 €/l

– Móstoles – 1.849 €/l T9 – Torrejón – 1.849 €/l

– Torrejón – 1.849 €/l Galp&Go – Madrid – 1.859 €/l

– Madrid – 1.859 €/l Galp – Alcalá de Henares – 1.869 €/l

– Alcalá de Henares – 1.869 €/l BP – Torrejón – 1.869 €/l

– Torrejón – 1.869 €/l Confort Auto – La Aldehuela – 1.869 €/l

El mapa para ver los precios más baratos de la gasolina

Si quieres repostar y llenar el depósito de tu coche en Madrid, ahora ya sabes cuáles son las gasolineras más baratas hoy viernes 10 de abril, pero si quieres hacer consulta de precios en otro momento, o tal vez otro día, tú mismo puedes utilizar la misma herramienta que hemos usado, dentro de la web del Ministerio de Transición Ecológica. De este modo, sólo tienes que entrar en el Geoportal de gasolinas que ofrece precios que dan las gasolineras siempre actualizados, y verás como puedes buscar estaciones de servicio y gasolineras a partir de provincias y municipios y también, por el tipo de combustible. Y una vez hayas filtrado, verás los resultados en forma de listado como el que te hemos ofrecido pero también puedes ver un mapa como este de Madrid capital que ahora te dejamos a modo de ejemplo, para que puedas ubicar mejor las gasolineras: