PP, Vox y Junts están de acuerdo en revertir en el Congreso el hachazo a medio millón de autónomos -societarios y colaboradores familiares- que ha permitido el Gobierno y que se niega a reparar pese a que fue advertido por las organizaciones del colectivo del impacto que tendría en parte de los autónomos no prorrogar las cotizaciones de esta parte del colectivo. Autónomos societarios y colaboradores familiares tendrán que pagar 135 euros más al mes a la Seguridad Social.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los tres partidos conservadores se han mostrado a favor de presentar una iniciativa parlamentaria para revertir el hachazo del Gobierno a medio millón de autónomos. Entre los tres grupos son mayoría en el Congreso y aprobarán una norma para que esta parte del colectivo no vea incrementada su cotización a la Seguridad Social en 135 euros al mes.

Tanto Eduardo Abad, presidente de UPTA, adscrita a UGT, como Lorenzo Amor, de ATA, incluida en CEOE, advirtieron a la Seguridad Social que debían incluir en el decreto de la revalorización de las pensiones, aprobado en febrero, la prórroga de la base mínima de cotización de 1.000 euros mensuales para autónomos societarios y colaboradores familiares.

De lo contrario, la base mínima de cotización de este medio millón de personas pasaría a ser la del grupo 7 del Régimen General, según la orden de cotización para 2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es decir, en vez de 1.000 euros al mes pasaría a ser de más de 1.424 euros mensuales.

Pese a estas advertencias, y pese a la gravedad de la situación para miles de autónomos, el Gobierno obvió las advertencias. Ahora, lo único que ha hecho es permitir que esta parte del colectivo siga cotizando por 1.000 euros al mes, pero cuando hagan el proceso de regularización de 2026 -previsto para principios de 2028- tendrán que pagar la diferencia. «Eso es pasar el problema al próximo Gobierno», señala Lorenzo Amor.

Porque el Gobierno se niega a reparar de momento este hachazo a medio millón de autónomos, por ejemplo, aprobando un real decreto que tendría el apoyo de la mayoría el Congreso. El Ejecutivo sí ha aprobado otros reales decretos pese a que no saldrán adelante en las Cortes.

El problema es que la Seguridad Social decidió congelar las cotizaciones de los autónomos tras varios intentos de subirlas, pero no incluyó en esa prórroga a los societarios y los colaboradores familiares. Pese a que fueron advertidos en privado por las asociaciones de autónomos.

La Seguridad Social argumenta que la reforma del sistema de cotización del Régimen de Autónomos de 2022 -pactada con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, y aprobada con una amplia mayoría parlamentaria- estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podía ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026.

Señala también que a más cotizaciones, más derechos sociales tendrá este colectivo.