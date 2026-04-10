La ex mujer de Ábalos denuncia que alguien suplantó su identidad para registrar a nombre del ex ministro la gata Chloe

Carolina Perles, ex mujer del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha denunciado que alguien suplantó su identidad para cambiar a nombre del político socialista los datos del microchip de la gata Chloe, un animal que ella asegura fue un regalo de cumpleaños para su hijo.

Sin embargo, Víctor Ábalos, primogénito del ex ministro y su apoderado legal desde que ingresó en la cárcel de Soto del Real, ha contradicho punto por punto el relato de Perles a OKDIARIO y ha aportado datos concretos que cuestionan la veracidad de su versión: la gata llevaba instalada en Vallecas –donde vivía la nueva pareja de Ábalos– desde 2023, cuando Perles alega que no podía hacerse cargo de ella por una mudanza.

Perles ha dirigido un mensaje a OKDIARIO para contrarrestar la información de este medio. Afirma que «en ningún momento autorizó, ni firmó ningún documento para ceder la titularidad de Chloe a José» y que entregó los papeles del animal durante su mudanza únicamente para que no se extraviaran. Añade que «desconoce quién y con qué poder o autorización suplanta su identidad para cambiar el nombre del chip de Chloe».

Víctor Ábalos desmonta ese argumento. «Se mudó cuando el registro de la Guardia Civil, cuando la gata estaba ya en otro sitio, en Vallecas desde el año 2023.»

La cronología que traza el hijo del ex ministro sitúa a Chloe lejos de cualquier proceso de traslado de Perles: el animal ya había encontrado acomodo estable con Andrea de la Torre, pareja actual de Ábalos, mucho antes de que la ex mujer alegara imposibilidad material para hacerse cargo de ella.