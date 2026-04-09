El vídeo inédito de la gata de la disputa: Chloe

La ex mujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, intenta quitarle a su gata Chloe. Según ha explicado Perles, le ha pedido a la mascota para su hijo menor de edad. En el vídeo se muestra a la gata de color blanco, con un ojo azul y otro verde.

Las imágenes muestran a Chloe. La gata convivía con él y su familia durante su etapa final como ministro. Al separarse, Perles se quedó con la gata hasta que un fin de semana en el que ella se iba de viaje a Marruecos le pidió a Ábalos que la cuidase. El ex ministro se hizo cargo de la mascota y, pasados unos días, su ex mujer le dijo que se la quedara.

Ahora, Carolina Perles quiere a Chloe para su hijo pequeño. El ex ministro, al entrar en prisión, dejó todas sus cosas de fuera en manos de su hijo mayor Víctor Ábalos. Tanto él como su padre han decidido que la gata se quede con la persona que la ha cuidado estos últimos años: la pareja del ex ministro.

Las mascotas de Ábalos

No es el primer gato que Ábalos ha tenido. El ex ministro tendría una segunda mascota, a la que su ex pareja Jésica Rodríguez mencionó al declarar en el Tribunal Supremo. Se trata de un gato de color negro.

Ábalos también tiene dos perras llamadas Sacha y Roma a su cargo. Las dos son perras grandes. Los animales no pueden entrar a ver a sus dueños. El reglamento de Soto del Real no permite que entren animales en la cárcel, pese a que hay patio.