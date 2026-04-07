Jésica en el Supremo: «Por Ábalos adopté un gato, imagínate conseguir en Madrid piso con un animal»

Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, ha declarado este martes en el Tribunal Supremo que por el que fuera su pareja adoptó un gato y ha dado importancia a «conseguir en Madrid piso con un animal», por la dificultad que, según la testigo, esto supone. Así se ha justificado por la vivienda en la que residió en la capital, en Plaza de España, donde pese a la ruptura con Ábalos se pudo mantener «hasta que terminara la carrera» gracias al que fuera secretario de Organización del PSOE.

Rodríguez ha enlazado su ruptura con Ábalos, que data de 2019 según el testimonio, con su estancia en la vivienda de la Torre de Madrid, en la Plaza de España. «Él iba a continuar en su vida paralela como la tenía, yo no estaba de acuerdo, pero no tuvimos una discusión». «No terminamos mal la relación», ha asegurado este martes Jésica en el Supremo.

«Cuando nosotros lo dejamos, una de las cosas que me preocupó bastante fue el tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera, y sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso», ha trasladado Jésica Rodríguez ante los magistrados. «Por él también adopté un gato, si es difícil conseguir un piso, imagínate con un animal», ha añadido, provocando la sorpresa del propio Ábalos.

«Él me dijo en todo momento que no me preocupara, porque mientras yo estuviese estudiando la carrera me podía seguir quedando en la casa, y en el momento en el que no terminara la carrera y ya tuviese mi carrera profesional y trabajase ya me buscaría una vivienda en la que estar» ha relatado Jésica, en su declaración como testigo en la primera jornada del juicio en el que están acusados Ábalos, Koldo y Aldama, por el caso Koldo.

Rodríguez también ha explicado que Ábalos y ella se conocieron en octubre de 2018 y «no fue en la calle Atocha, ni siquiera en Madrid». A partir de noviembre de ese año, según ha dicho, empezaron a verse «de forma asidua» y ella le acompañó a viajes, iban de comida o cenaban juntos.

El fin de la relación con Ábalos

Pero «el señor Ábalos no pensaba divorciarse» de su entonces esposa «mientras él fuera ministro», ha continuado diciendo, para añadir que la relación sentimental se acabó por ese motivo en noviembre de 2019. «Cuando eran las elecciones y el partido iba a continuar en el Gobierno durante cuatro años, fue el momento en el que yo no iba a seguir en esa situación durante cuatro años más y decidimos dejarlo», ha expresado.

Asimismo, Jésica Rodríguez que su relación no terminó mal, sino que «simplemente él iba a continuar en su vida paralela» y ella no estaba de acuerdo: «Pero no tuvimos una discusión», y Ábalos le dijo que seguiría ocupándose de que pudiera continuar en el piso.

Según Rodríguez, el entonces ministro «se sentía culpable» porque le hizo a ella cambiar su «estilo de vida» cuando ya era feliz y «no cumplió las promesas» que le había hecho. «La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo, y creo se sintió como en deuda y por eso me dejó en el piso, pero nada más», ha afirmado.