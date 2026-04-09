Chloe, Sacha y Roma: las mascotas que esperan a José Luis Ábalos fuera de prisión

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes actualmente en la prisión de Soto del Real acusado de delitos de corrupción, guarda una faceta animalista poco conocida para la opinión pública. Detrás de su vida política, ha mantenido un especial cariño por sus mascotas, a las que echa enormemente de menos porque no tiene forma de verlas. Eso sí, hay varias fotos de ellas en su celda. Ábalos tiene tres mascotas. Una gata llamada Chloe y dos perras, Sacha y Roma; esta última lo tiene especialmente prendado.

Chloe es una gata blanca de ojos heterocromos (uno azul y otro verde) que convivió con Ábalos y su familia durante la etapa final en su ministerio. Tras separarse de Carolina Perles, ella se quedó inicialmente con la gata. Sin embargo, un fin de semana en el que ella viajó a Marruecos, le pidió a Ábalos que la cuidara. Él la acogió en su nueva vivienda, a pesar de convivir ya con las dos perras grandes. Tras unos días de adaptación, Perles le indicó que se quedara con ella definitivamente, ya que no la quería. Por eso, Ábalos reorganizó su hogar para Chloe.

En agosto de 2023, durante el traslado de Valencia a Madrid, Chloe se perdió. Cuando la gata apareció a los cuatro días, ambos acordaron que Ábalos sería el propietario. Actualmente, la gata está a su nombre y, antes de ingresar en prisión, otorgó poderes especiales a su hijo Víctor Ábalos para gestionar sus asuntos, incluyendo lo relativo a las mascotas.

Carolina Perles ha manifestado este miércoles en una entrevista en El Programa de Ana Rosa su deseo de quedarse con Chloe para su hijo menor de edad. Pero Víctor Ábalos asegura que su padre y él han decidido que la gata permanezca con la persona que la ha cuidado en los últimos años: la actual pareja de Ábalos, Andrea de la Torre.

Sacha y Roma, sus dos perras

Además de los gatos, Ábalos tiene dos perras grandes llamadas Sacha y Roma, a las que ha educado con especial dedicación, por ser de razas potencialmente peligrosas. Muestra un cariño particular por Roma, a la que paseaba diariamente por Valencia tras dejar el ministerio y a la que llegó a poner como fondo de pantalla. Durante su etapa política, con constantes viajes, no podía ocuparse de ellas a tiempo completo, pero después pudo dedicarles más atención.

Las tres mascotas —Chloe, Sacha y Roma— están bien cuidadas por la pareja de Ábalos, quien muestra una gran sensibilidad con los animales y las lleva consigo a todas partes. Incluso las ha llevado hasta las inmediaciones de la cárcel de Soto del Real durante las visitas.

Sin embargo, el reglamento de la prisión no permite el acceso de animales al interior. Por eso, Chloe, Sacha y Roma esperan fuera, mientras Ábalos echa de menos su compañía. Para hacer más llevadera esa añoranza, su pareja le ha llevado fotos de las tres mascotas a la prisión, para que pueda verlas y mantener ese vínculo afectivo durante su estancia en Soto del Real.

Esta faceta animalista se pudo comprobar esta semana en el juicio contra el ex ministro y su asesor Koldo García, cuando su ex amante, Jésica Rodríguez, declaró que, al inicio de su relación, adoptó un gato negro por petición de Ábalos, quien asumió todos los gastos, incluidas operaciones veterinarias.