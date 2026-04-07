El hijo de Ábalos llegó por los pelos al juicio tras estar parado su tren «hora y cuarto» en Cuenca

Víctor Ábalos llegó este martes con la hora justa al Tribunal Supremo para declarar como testigo en el juicio de las mascarillas del caso Koldo al verse afectado por una incidencia ferroviaria, algo ya habitual en el día a día de la alta velocidad española bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de su entorno, el hijo del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos -uno de los principales encausados de esta trama- viajó a primera hora en un tren con salida de Valencia y destino Madrid que estuvo parado «hora y cuarto» en Cuenca.

Víctor Ábalos era el primero de los testigos citados para la vista oral de este martes. En su declaración, el hijo del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE ha negado haber sido «custodio» del dinero de su padre o haber hablado Koldo García mediante palabras clave como «café», como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ha dicho, hablaban de ello porque al ex asesor ministerial le gusta «mucho».

«Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que yo le he dado a mi padre es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria, sin más», ha asegurado en su declaración ante el tribunal en el Salón de Plenos del Supremo, según recogió Ep.

El hijo de Ábalos ha afirmado que ha ido «facilitando» dinero a su padre «cuando lo ha ido necesitando». «Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia, estamos para ayudarle, lo que necesitara», ha manifestado, reconociendo haberle prestado unos 20.000 euros.

Asimismo, ha rechazado haberle dado dinero a su padre procedente «de empresas de Colombia», país que, según ha explicado, es donde «más trabaja». «En el caso de que tuviera que dejarle algo, prestarle algo de dinero, es mi dinero, no viene de ninguna empresa de Colombia», ha señalado.

De esta manera, Víctor Ábalos ha negado con rotundidad haber custodiado dinero opaco de su padre, haber utilizado teléfonos encriptados o haberse comunicado en clave con Koldo García Izaguirre, ex asesor del ex ministro de Transportes.

Su testimonio ha abierto una jornada marcada también por las declaraciones escritas de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quienes se han desvinculado de cualquier irregularidad en la compra de mascarillas durante la pandemia.

«Café originario de Colombia»

La vista oral ha arrancado pasadas las 10:15 horas en el imponente salón de plenos del Tribunal Supremo, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Ha sido la primera de las trece sesiones previstas, que se prolongarán hasta el 30 de abril. En el banquillo se sientan Ábalos, Koldo García —ambos trasladados desde la prisión madrileña de Soto del Real, donde se encuentran desde el 27 de noviembre— y el empresario comisionista Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García, y 7 para Aldama, quien ha reconocido los hechos y colaborado con la investigación.

La acusación popular, ejercida por el Partido Popular a través del letrado Alberto Durán, le ha preguntado sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que el término «café» empleado en conversaciones intervenidas entre él y Koldo García era una clave para comunicarse por teléfonos antiguos imposibles de rastrear.

La respuesta del testigo ha sido taxativa: «Ni hablo en clave ni he tenido un dispositivo encriptado. Cuando se refiere a café, es café originario de Colombia, es decir, de mis viajes a Colombia. Koldo y otras personas me encargaban café como otras cosas, y se refiere simplemente a eso».