En Europa seguimos obsesionados con el diésel pero éste SUV americano es oro: casi 800 km de autonomía y motor de 839 CV

En los últimos meses, varios analistas en LinkedIn, incluido Alejandro Corroto, han observado un SUV americano en Madrid realizando pruebas de conducción autónoma. Corroto destacó que no se trata de «uno o dos coches discretos», sino de una presencia notable de vehículos de Lucid Motors, generando expectación en el sector. Estas pruebas podrían estar relacionadas con colaboraciones con Uber o Waymo (Google), o a la recopilación de datos urbanos para movilidad y tráfico inteligente. Lucid se fundó en 2007 con el nombre de Atieva y, durante sus primeros años, se centró en desarrollar y fabricar baterías para otras marcas.

No fue hasta 2016, ya bajo el nombre de Lucid, cuando la empresa presentó su primer modelo de producción: el Lucid Air, un sedán eléctrico de alta gama que destacó por sus versiones de alto rendimiento y su autonomía líder en el mercado. En apenas 12 meses, construyó su primera fábrica en Arizona, con una capacidad inicial de 10.000 vehículos al año. Más recientemente, la compañía presentó su SUV Gravity, cuya producción comenzó en diciembre de 2024. Ahora, la marca se prepara para dar el salto a Europa, comenzando por Alemania, Noruega, Países Bajos y Suiza, que serán los primeros países en recibir sus modelos. Además, está previsto que llegue a España en septiembre de 2026.

Lucid Gravity, el nuevo SUV americano que conquista Europa

Aunque se trata de un SUV americano, el Lucid Gravity combina estética de vehículo familiar, con un portón trasero muy vertical y un techo ligeramente descendente desde el pilar C. Lucid anuncia un coeficiente aerodinámico de 0,24, muy bueno para un vehículo de más de 15 cm de altura libre al suelo, que se puede rebajar gracias a la suspensión neumática. La parrilla está cerrada, con una sola entrada de aire inferior que se activa sólo cuando la batería lo requiere.

El Gravity supera los 5 metros de longitud, 2,20 m de ancho (retrovisores incluidos) y 1,65 m de alto, con una distancia entre ejes de 3,02 metros, lo que permite un interior de tres filas de asientos. La segunda fila es deslizante y la tercera apta para adultos, con opción de plegarse para ofrecer más de 3.100 litros de espacio.

El diseño interior combina sencillez y tecnología: dos grandes pantallas flotantes dominan el salpicadero, la principal curva de 34 pulgadas para instrumentación y navegación, y otra horizontal de 12,5 pulgadas para entretenimiento. El volante es achatado tanto en la parte superior como inferior.

A diferencia del Lucid Air, el Gravity cuenta con una plataforma SUV exclusiva, arquitectura de 900 voltios, motores compactos y potentes (828 CV para la versión Grand Touring de tracción total) y suspensión neumática variable opcional. Acelera de 0 a 100 km/h en unos 3,5 segundos y puede remolcar hasta 2.700 kg. Su autonomía alcanza los 700 km y permite carga rápida de hasta 350 kW, recuperando 275 km en sólo 15 minutos.

El Gravity Grand Touring tiene un precio inicial de 94.900 dólares, y la versión Touring, prevista para este mismo año, podría partir de 79.900 euros. Lucid ya ha comenzado a entregar unidades a concesionarios y clientes, con entregas a los clientes con reserva previstas para abril.

Medidas

El Lucid Gravity 2026 mide 5.035 milímetros de largo, 2.195 milímetros de ancho y 1.658 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 3.035 milímetros. El maletero delantero ofrece 230 litros de capacidad, mientras que el maletero trasero con las siete plazas en uso tiene 780 litros. Si se abaten los asientos traseros dejando cinco plazas, el espacio aumenta a 2.388 litros, y con los siete asientos abatidos, la capacidad del maletero trasero es de 2.229 litros.

Asistencia a la conducción

El SUV americano cuenta con una serie de funciones avanzadas de seguridad y asistencia a la conducción. Entre el equipamiento estándar destacan el asistente de mantenimiento de carril, la alerta de salida de carril, la alerta de somnolencia, el asistente de arranque y descenso en pendientes, el ABS, el frenado automático de emergencia, el control de tracción, la prevención de colisión al girar a la izquierda, la alerta de colisión frontal, el ESP/ESC, la alerta de temperatura, la alerta de tráfico cruzado trasero y lateral y la maniobra automática de evasión, así como el reconocimiento de señales de tráfico.

Touring y Gran Touring

El Lucid Gravity se ofrece en dos versiones: Touring y Grand Touring. La versión Touring desarrolla una potencia máxima de 418 kW (568 CV) y un par máximo de 1.100 Nm, acelerando de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 217 km/h. Su consumo se sitúa entre 19,4 y 18,2 kWh, con una autonomía de 511 a 545 kilómetros, alimentada por una batería de 89 kWh y posibilidad de recarga rápida de hasta 250 kW, con un precio base de 99.900 euros.

Por su parte, la versión Grand Touring alcanza 617 kW (839 CV) y 1.232 Nm de par, acelerando de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y con una velocidad punta de 250 km/h. Su consumo se mueve entre 18,2 y 19,1 kWh, con una autonomía de 712 a 748 kilómetros, gracias a una batería de 123 kWh y capacidad de recarga de hasta 400 kW, con un precio de salida de 116.900 euros.