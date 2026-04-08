Expertos en motor coinciden: analizan más de 20.000 baterías de coches eléctricos y lo que descubren da la vuelta al mundo

Investigadores de Arval Mobility Observatory han analizado el rendimiento de 24.000 baterías de coches eléctricos en condiciones de uso real, y han obtenido conclusiones muy interesantes sobre este componente. Tras seis años de uso o haber superado la barrera de los 160.000 kilómetros, la gran mayoría de las baterías conservan una capacidad operativa superior al 90%, reforzando así la viabilidad económica de los vehículos eléctricos a largo plazo.

Uno de los puntos más importantes del informe es que la temperatura influye mucho en la vida útil de la batería; los coches con refrigeración líquida se degradan menos que los modelos más antiguos que utilizan refrigeración por aire. Por otro lado, el estudio señala que el uso frecuente de cargadores rápidos no daña la batería tanto como se pensaba. Aunque afecta un poco más que la carga lenta, el impacto es mucho menor de lo que se creía.

Análisis de las baterías de los coches eléctricos

Las baterías no envejecen de manera lineal. Tras una primera caída moderada, la capacidad se mantiene en una «meseta» mucho más estable. Este comportamiento es el resultado de la química y del software: los sistemas modernos controlan la temperatura, la potencia de carga, el margen útil real y la ventana de uso para evitar que la batería funcione siempre al límite.

Esto no quiere decir que todas las baterías de los coches eléctricos sean iguales. Un uso intensivo de carga rápida, temperaturas extremas o una refrigeración menos eficiente pueden acelerar el desgaste. Sin embargo, el estudio muestra que la degradación real de las baterías es baja, predecible y mucho menor de lo que se cree. A los 70.000 kilómetros, la batería mantiene de media un 93 % de su capacidad, y tras 160.000 kilómetros o 6 años de uso, el estado de salud (SoH) sigue por encima del 90 %. Los vehículos de nueva generación presentan un SoH entre 2 y 3 puntos mayor que los modelos antiguos, y la degradación es lenta y progresiva, alrededor del 1 % cada 25.000 kilómetros después de una ligera caída inicial.

Según el Arval Mobility Observatory, el 45% de las flotas corporativas europeas ya incluyen vehículos eléctricos de segunda mano, mientras que un 85% adicional prevé incorporarlos. Por su parte, la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles) indica que el 75% de las transacciones de vehículos en la UE se realizan en el mercado de ocasión.

Novedades en 2027

Las futuras normativas europeas (como la Euro 7) introducirán una visualización estandarizada del estado de salud, que pasará a denominarse SOCE (State of Certified Energy, estado de energía certificada) y será visible directamente en el salpicadero de los nuevos modelos en 2027. Además, cada batería tendrá un pasaporte de batería que reflejará su historial y su capacidad certificada

La normativa Euro 7 establece límites de emisiones más estrictos que Euro 6. En motores diésel, los óxidos de nitrógeno (NOx) deberán reducirse de 80 mg/km a 60 mg/km, equiparando sus emisiones a las de un motor de gasolina moderno, mientras que los motores de gasolina deberán reducir el monóxido de carbono de 100 mg/km a 50 mg/km, igualando así los estándares de ambos tipos de motor.

Además, Euro 7 regula por primera vez las partículas generadas por neumáticos y frenos, aplicando límites de 7 mg/km para frenos de vehículos térmicos e híbridos y 3 mg/km para eléctricos. La norma también amplía el periodo de cumplimiento de emisiones: 10 años o 200.000 km para turismos, y obliga a eléctricos e híbridos a mantener al menos un 80% de capacidad de batería tras 5 años o 100.000 kilómetros y un 72% tras 8 años o 160.000 kilómetros.

Ventas en 2025

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) cierran 2025 con 245.629 unidades vendidas, un aumento del 96,2% respecto a 2024. Diciembre ha registrado 26.041 nuevas unidades, con un crecimiento del 96,2% respecto al mismo mes del año anterior y estas ventas representan el 21,34% del mercado total. El mercado, en 2025, ha duplicado las ventas respecto al 2024 y los vehículos electrificados suponen el 17,9% del total vendido, casi 8 puntos porcentuales más que 2024, detalla ANFAC.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 18,13% en el mes, con 76.718 unidades vendidas y representando el 62,8% del mercado. En el total del año, 2025 ha acumulado 790.626 ventas, un 42,39% más que el año anterior y con el 57,62% del mercado global.

En relación a 2026, José López-Tafall, director general de ANFAC,espera que «España continúe avanzando en la movilidad de bajas y cero emisiones. Así lo hemos plasmado en el Plan España Auto 2030 que no es otra cosa que una hoja de ruta para elevar las ventas de vehículos electrificados al mismo tiempo que se fortalece la competitividad de la industria española de automoción que continúa siendo el segundo fabricante europeo y el noveno mundial. El Plan potencia la flexibilidad y pretende ser un vehículo para la atracción de inversiones a nuestro país para continuar afianzando la transformación de nuestras plantas hacia la fabricación de vehículos con enchufe; al mismo tiempo que se acompaña con la colaboración pública tanto estatal como autonómica a la industria de componentes en dicha transformación».