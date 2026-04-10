Un muerto y 14 heridos tras precipitarse un autobús turístico por un terraplén en La Gomera

Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, tras precipitarse un autobús turístico por un terraplén en la localidad de San Sebastián de La Gomera.

El accidente, ocurrido poco después de las 13:00 horas de este viernes, es «grave» y hay «bastantes heridos», según confirmaron fuentes del Cabildo de La Gomera.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos helicópteros y varias ambulancias medicalizadas que participan en las labores de rescate de un accidente que se ha producido en la carretera GM-2.