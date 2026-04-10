Se confirma: el barrio de Madrid que no tendrá parquímetros por la petición de los vecinos

Madrid sigue avanzando en los cambios previstos para el estacionamiento en superficie, y lo hace con una ampliación importante del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Como ya sabemos, este es el sistema de zonas verdes y azules que ya funciona en buena parte de la ciudad y que limita el aparcamiento para favorecer a los residentes y mejorar la rotación de vehículos y se gestiona a través de una serie de parquímetros que por lo visto no van a estar en un distrito en concreto: el de Moratalaz.

La idea del Ayuntamiento es extender este modelo a nuevos barrios en los próximos años, algo que ya estaba recogido en la ordenanza de movilidad. Sin embargo, no todos los distritos van a seguir ese camino y de este modo, en el de Moratalaz, el plan ha dado un giro. Y no ha sido por un cambio técnico, ni por falta de previsión sino que ha sido por algo mucho más directo: la presión vecinal que ha dejado claro que no desea los parquímetros y finalmente no van a estar.

El barrio de Madrid que finalmente no tendrá parquímetros

El distrito de Moratalaz se quedará fuera de la ampliación del SER a pesar de que en el planteamiento inicial, aprobado a finales de 2025, sí aparecía dentro del nuevo mapa de zonas reguladas. De hecho, formaba parte de una expansión bastante ambiciosa que preveía llevar los parquímetros a 22 barrios de siete distritos distintos, con una implantación progresiva hasta 2035. Pero durante la tramitación, el Ayuntamiento ha decidido dar marcha atrás en este punto concreto. Finalmente, Moratalaz no se incorporará al sistema, al menos en esta fase.

Por qué Madrid ha descartado implantar el SER en Moratalaz

La decisión no ha sido casual ni improvisada. Según ha explicado el propio Ayuntamiento, el cambio responde a la falta de consenso en el distrito. Por un lado, la junta municipal no respaldaba la medida. Por otro, las consultas que se habían realizado a vecinos y asociaciones tampoco mostraban un apoyo claro a la implantación de parquímetros. De este modo y ante esa situación, el Consistorio ha optado por retirar el distrito del plan antes de su aprobación definitiva en el Pleno. Es decir, no se trata de un aplazamiento sin más, sino de una rectificación dentro del propio proceso.

Qué zonas de Moratalaz se quedan fuera del SER

La exclusión afecta a todo el distrito, pero en concreto a cuatro barrios que estaban incluidos en el borrador inicial. Se trata de Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua, zonas que iban a pasar a tener estacionamiento regulado y que finalmente seguirán como hasta ahora. Esto significa que no habrá limitaciones de tiempo ni necesidad de pagar por aparcar en superficie en estas áreas, algo que sí ocurrirá en otros puntos de Madrid donde el SER sí se va a implantar.

Cómo queda el nuevo mapa de parquímetros en Madrid

La salida de Moratalaz no cambia el plan general, pero sí reduce su alcance inmediato. De los 19 barrios que inicialmente iban a incorporarse al SER, finalmente serán 18 los que seguirán adelante en esta fase. Es decir, la ampliación continúa, pero con matices. Además, el proyecto sigue contemplando una expansión progresiva hasta 2035, con nuevas zonas reguladas en distintos distritos, aunque con la condición de que exista cierto consenso local antes de su implantación. Este punto es clave, porque marca una diferencia respecto a otras decisiones más centralizadas. En este caso, la opinión vecinal ha tenido un peso claro.

Otros cambios en la ordenanza de movilidad de Madrid

Más allá de qué barrios entran o no en el SER, la nueva ordenanza introduce cambios que sí afectarán a toda la ciudad. Uno de los más relevantes es la ampliación de horarios. El Ayuntamiento plantea que los parquímetros puedan funcionar también en domingos y festivos, algo que hasta ahora no ocurría de forma generalizada. Además, se abre la puerta a extender el horario más allá de las 21:00 horas en determinadas zonas con alta actividad, como áreas comerciales, culturales o con gran afluencia de visitantes.

Con estas medidas, el objetivo es mejorar la rotación de vehículos y facilitar el aparcamiento a los residentes en zonas donde encontrar sitio se ha convertido en un problema habitual.

Una decisión que marca el papel de los vecinos

El caso de Moratalaz deja una idea bastante clara. La ampliación del SER no es un proceso cerrado ni uniforme para toda la ciudad. En este caso, la falta de apoyo en el distrito ha sido más que suficiente para frenar su implantación, al menos por ahora. Mientras tanto, otros barrios seguirán adelante con los parquímetros según lo previsto. Pero para los vecinos de Moratalaz, la consecuencia es directa, ya que podrán seguir aparcando sin pagar y sin límite de tiempo en la calle, mientras que para el resto de Madrid, la ampliación continúa.