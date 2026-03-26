Los parquímetros de Madrid podrán funcionar en domingos y festivos en las zonas de mayor demanda de aparcamiento. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado ya el texto definitivo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que habilita al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a extenderse más allá de las 21:00 horas y activar los parquímetros en domingos y días festivos cuando se produzcan situaciones especiales de alta afluencia de visitantes. La norma salió adelante con los votos del Partido Popular y la oposición del resto de formaciones.

Parquímetros en domingos

La medida responde a la necesidad de garantizar el aparcamiento para los residentes en barrios con intensa actividad comercial, cultural, deportiva y turística.

Según la ordenanza, la Junta de Gobierno acordará ese horario extendido: más allá de las 21:00 h de lunes a viernes, desde las 15:00 h los sábados y también en domingos y festivos. Los parquímetros en Madrid solo se activarán en estas franjas cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, y no de forma permanente.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió en el Pleno que la capital lleva cuatro años consecutivos, desde 2022, cumpliendo los límites de dióxido de nitrógeno establecidos en la directiva europea de calidad del aire.

«No es necesario exigir a los madrileños nuevos esfuerzos porque con los que hemos hecho entre todos hasta ahora hemos sido capaces de alcanzar este objetivo común», señaló el delegado.

18 nuevos barrios con SER

Además de los cambios en los horarios, la nueva OMS sienta las bases para ampliar el SER a 18 nuevos barrios —14 de ellos completamente nuevos— en seis distritos: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal y, por primera vez, Puente de Vallecas. Con esta expansión se crearán 51.819 nuevas plazas reguladas y el estacionamiento regulado pasará de estar presente en 13 distritos a 14.

La ampliación se ejecutará en dos fases. La primera, antes del 31 de diciembre de 2029, incorporará barrios como Peñagrande, Valdezarza, Opañel, San Isidro y Costillares.

La segunda, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2035, completará la expansión con áreas como Lucero, Aluche, Los Cármenes, Zofío, Orcasur o San Diego en Puente de Vallecas. En cualquier caso, cada extensión requerirá el acuerdo favorable de la junta de distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones.

Moratalaz, fuera del SER

Durante el debate se introdujo una enmienda, a petición del concejal del distrito de Moratalaz, Nacho Pezuela, para blindar este distrito y garantizar que los parquímetros no puedan extenderse a él. La modificación fue aceptada y quedó recogida en el texto definitivo, dejando a Moratalaz al margen de la expansión del estacionamiento regulado.

Los coches sin etiqueta, a salvo por ahora

La nueva ordenanza incluye también una novedad para los conductores de coches con clasificación ambiental A —sin etiqueta de la DGT—. El texto autoriza temporalmente su circulación por Madrid mientras se cumplan los límites de dióxido de nitrógeno de la directiva europea. En febrero de 2026 se contabilizaron en la capital 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que apenas 11.309 —el 1,08%— pertenecían a esta categoría.

Si en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña se produjera el incumplimiento de los valores límite, ese periodo transitorio se extinguiría de forma automática. Carabante subrayó que enero y febrero de 2026 han registrado los niveles más bajos de dióxido de nitrógeno de toda la serie histórica, con ninguna estación superando los 33 microgramos por metro cúbico, frente al límite de 40 fijado por la directiva.

Madrid 360, cuatro años de logros

El delegado destacó que la capital se ha descarbonizado de forma acelerada gracias a la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Hitos como la prohibición de las calderas de carbón en 2022 o la eliminación de los autobuses diésel de la flota de EMT Madrid han convertido a la ciudad en la primera gran capital europea con una flota de autobuses 100% limpia.

Desde 2020, el consistorio ha destinado 140,8 millones de euros a las Ayudas Cambia 30 para impulsar la renovación de coches privados, del taxi y de la Distribución Urbana de Mercancías.

Bicimad llega a Pozuelo

Además de las nuevas novedades de los parquímetros de Madrid, la nueva OMS elimina también la restricción que limitaba bicimad al término municipal de Madrid, abriendo la puerta a su expansión a municipios limítrofes.

Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenar este servicio: este verano contará con 30 estaciones, 668 anclajes y una flota de 390 bicicletas. El convenio entre ambas administraciones se aprobó igualmente en el Pleno del pasado martes, sin coste adicional para los madrileños.