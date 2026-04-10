Los chefs valencianos coinciden: para hacer la paella no hay que echar agua al arroz

La Comunidad Valenciana es una de las grandes joyas de España y representa a nuestro país a nivel mundial por su excelsa gastronomía en la que brilla un plato tradicional: la paella. Este manjar causa devoción en personas de todo el mundo que se dejan llevar por los sabores de una combinación de ingredientes única que tiene siglos de historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paella y su variedad de arroz al horno que se ha hecho viral.

Valencia es el epicentro a nivel mundial de la paella y Alicante del arroz. Esta combinación única hace que millones de personas visiten al año la Comunidad Valenciana para consumir este plato tradicional del Mediterráneo que tiene muchas variedades. Quizá en esto esté la riqueza de este manjar que comenzó a cocinarse hace cientos de años a la vera del mar. Por ello, a día de hoy se pueden visitar templos de la paella y del arroz cerca de la Albufera de Valencia, donde se hace a la leña la tradicional paella valenciana compuesta por arroz bomba, pollo, conejo, bajoqueta, garrofó y caracoles.

Esta es la paella tradicional, pero si nos desplazamos a la zona de Alicante, podemos encontrar una gran variedad de arroces como el arroz conejo y caracoles, el arroz a banda, el arroz del senyoret o el arroz y verdura. En la gastronomía de la Comunidad Valenciana también brillan los arroces que terminan de cocinarse dentro del horno, como puede ser el arroz y costra típico de Elche y el arroz al horno, también conocido como el arroz paseado.

La paella y el arroz al horno

Aunque sea menos conocido, el arroz al horno es uno de los platos con más historia de la cocina valenciana. A la vera del Mediterráneo se le conoce como arròs passejat (arroz paseado) y este nombre viene porque antiguamente las casas de Valencia no tenían horno y la paella se paseaba hasta el horno más próximo para terminar de elaborar un manjar que procede de las sobras del cocido.

@chefbosquet -1 Patata mediana -150g Calabaza -1 Cabeza de ajos -150g Tomate triturado -2 Tomates -Azafrán, pimentón, sal y aove -Carne: en este caso hay muslo de pollo, costilla ibérica y 1 morcilla -200g Garbanzos cocidos -500g Arroz -1,8 litros de caldo de cocido 1.Hornea la patata 2.Dora la carne y las verduras 3.Cocina el tomate con el azafrán y pimentón y añade el arroz y garbanzos 4. pasa a una fuente apta para horno todos los ingredientes como ves en el la imagen 5. Hornea a 220C hasta que se consuma el caldo por completo(entre 20/30’ puede costar en función de lo rápido que comience a hervir) Ajusta de sal antes de meter en el horno! Es súper fácil y nunca falla! ♬ Good to Go – LÒNIS

Porque el arroz al horno es eso: las sobras del cocido combinadas con arroz y cocinado al horno. La base de este plato son el tomate, las costillas de cerdo y los garbanzos. Además, producto del cocido, también se le suele añadir morcilla de cebolla y patatas. ChefBosquet, uno de los más famosos de las redes sociales, que cuenta con 278 mil seguidores en TikTok, hace unos meses publicó un vídeo sobre la elaboración del arroz al horno. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes:

180 g de arroz.

200 g panceta de cerdo troceada.

200 g de costilla de cerdo troceada.

Una morcilla de cebolla

Un tomate de pera

100 g de garbanzos

Una patata mediana

Cuatro dientes de ajo

500 ml caldo puchero

50 ml de aceite

Pimentón dulce

Sal

Y la elaboración de este arroz al horno es similar a la de una paella. Primero se hornea la patata y después se dora la carne y verduras antes de verter el tomate y azafrán. Después irá el arroz, garbanzos y arroz previo al paso más importante: hornear a 220 ºC durante alrededor de 30 minutos o hasta que se consuma el caldo. Y a disfrutar del arroz al horno.