Simeone responde a la queja arbitral del Barça a la UEFA: «Vivimos en Madrid y estamos acostumbrados»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del Sevilla-Atlético, correspondiente a la jornada 31 de Liga. El técnico se pronunció sobre las quejas que ha presentado el Barcelona a la UEFA por el arbitraje en la Champions, y si le preocupa la presión tras las palabras de Hansi Flick. El Cholo contestó de manera rotunda: «Vivimos en Madrid y estamos acostumbrados a este tipo de situaciones».

Preguntado sobre cómo mentalizar a los jugadores para este partido con la semana que tienen por delante, Simeone dijo que «con tener la camiseta que tenemos, representar este escudo, por nuestra gente, nuestra familia y la ilusión que tienen los chicos a los que les toque jugar… hay muchos motivos para seguir contando partido a partido».

El técnico también tuvo palabras para los canteranos que se ven tan cerca de jugar con el primer equipo del Atlético: «Cuando los chicos tienen la oportunidad de jugar, aparecen un montón de situaciones en la cabeza, pero es más importante aislarse que estar pendiente. Los demonios siempre están dando vueltas en nuestra mente y nos invitan a querer relajarnos o a tener miedo. Ahí está nuestra fuerza mental para no dar espacio a estos demonios, que están siempre. Que cada uno juegue como lo viene haciendo en cada partido».

Respecto a cómo motivar a los jugadores para estos partidos, comentó: «Tenemos varios escenarios que se pueden poner como ejemplo: Pubill empezó la temporada sin tener minutos y hoy es muy importante para el equipo; Le Normand pasó por un momento en el que no lo veíamos de la mejor manera y hoy vuelve a ser importante. Y así puedo nombrar más… Ruggeri tuvo que encontrar su lugar, Hancko tampoco tenía la continuidad que hubiera querido… Ellos lo saben, y lo confirmo: para estar en este lugar, compitiendo con tantos partidos, necesitamos de todos».

Simeone reconoció que Oblak todavía no está listo y será baja contra el Sevilla: «Todavía no está para acompañarnos. Está con muchas ganas, tuvimos una linda charla con él. Es un jugador muy importante para el equipo, lo necesitamos. Esperemos que para el martes esté para acompañarnos».

Respecto a la queja presentada por el Barça a la UEFA por el arbitraje de Kovacs en Champions y las palabras de Flick sobre el arbitraje, y si le preocupa esa presión por las declaraciones de un club como el azulgrana, Simeone fue claro: «Soy muy respetuoso. Vivimos en Madrid y estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Para quien lo entienda es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada».

Preguntado si se queja de la presión del Real Madrid, respondió: «Yo no me quejé. Respondí a la opinión que me dijeron del Barcelona y dije que estamos acostumbrados a estas cosas en Madrid». También explicó que «es lícito» quejarse cuando pasan cosas así, como hizo el Atleti en Liga: «Claro. Es lícito, siempre».

Sobre el estado de los lesionados, Simeone dijo: «Pienso en el Sevilla, no pienso en los chicos que están en proceso de recuperación». Un fin de semana en el que jugarán con camisetas retro al ser la jornada retro de la Liga. Sobre esto también habló el técnico del Atleti: «No se puede comparar. Es otra sociedad, otro mundo. El fútbol tenía otra velocidad, otra visión del mundo, y está claro que todo evoluciona hacia adelante. Fue lindo, parece que lo de antes fue siempre muy bueno, pero hoy tenemos una liga muy linda, competitiva, torneos exigentes, y lo disfrutamos».

Por último, el entrenador del Atlético de Madrid habló de su rival, el Sevilla, y del mal momento que atraviesa el club en el que militó como jugador antes de ir al Atlético: «Es un tema mucho más profundo que una respuesta. No estoy en el lugar para interpretar todo lo que sucede. El Sevilla fue un lugar importante en mi carrera, en mi vida, en mi camino hacia lo que soy; cómo me trataron, cómo viví en la ciudad… Desearles lo mejor y que mañana podamos hacer el partido que queremos hacer. Necesitamos los puntos y que termine la temporada de la mejor manera».