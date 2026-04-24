Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET prevé tormentas y cambios de temperatura

Cielos muy nubosos y chubascos ocasionales marcan el día en buena parte de Andalucía, especialmente en la mitad oriental, donde se espera que la lluvia pueda ser localmente fuerte, acompañada de tormentas y granizo. Mientras tanto, el litoral atlántico verá pocas probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas ascenderán en la parte suroccidental, pero en el resto el descenso será generalizado. Los vientos, por su parte, serán flojos y variables, predominando la componente oeste en la vertiente atlántica.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de abril

Tarde nublada con riesgo de chaparrones en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un manto de luces suaves que invita a comenzar el día. Mientras el sol aparece tímidamente, se percibe un ambiente cargado, ya que la humedad ronda niveles altos. Con temperaturas que van de los 16 grados en la madrugada hasta alcanzar un máximo de 23, la sensación térmica podría elevarse hasta los 25, lo que promete un día de calidez, aunque no sin la posibilidad de algunos chubascos dispersos antes del mediodía.

Ya por la tarde, las nubes irán tomando protagonismo con un cielo más cubierto, trayendo consigo un riesgo notable de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán en cifras confortables, aunque el ambiente pesado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A medida que el sol se despida a las 21:07, la frescura de la noche se instalará con temperaturas que se desplomarán hacia los 16 grados, cerrando así un día al que hay que estar muy atentos para no mojarse.

Córdoba: nubes y lluvias a la vista

Desde primeras horas, Córdoba se viste de nubes amenazadoras, mientras un viento sur trae consigo el murmullo de lluvias a la vista. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica que invita a buscar abrigo. A medida que avanza el día, las nubes oscurecen el cielo y el pronóstico se torna inquietante con una probabilidad de lluvias que alcanzará el 100% por la tarde.

La transición es notable: por la mañana, el viento sopla suave a 5 km/h, pero por la tarde, se intensificará, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, pero la humedad, que puede llegar al 100%, sumará incomodidad. Es recomendable salir preparado, llevando un paraguas y una bufanda para enfrentar las sorpresas de este día inestable.

En Huelva, cielo poco nublado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo poco nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 24 grados. Aunque existe una leve posibilidad de lluvia por la tarde, el viento será suave y no se esperan cambios significativos en las condiciones.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del día, ideal para pasear por el centro o relajarse en alguna de las terrazas al aire libre. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de disfrutar de esta jornada.

Ambiente fresco y variable hoy en Cádiz

Esta mañana, Cádiz amanece con un cielo mayormente cubierto y una temperatura que ronda los 16 grados. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 70% desde la madrugada hasta el mediodía, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas al salir. A medida que avanza el día, la humedad relativa se mantendrá elevada, lo que generará un ambiente bastante pesado. La máxima se espera cerca de los 19 grados y aunque las ráfagas de viento son suaves, el día se sentirá fresco con sensaciones térmicas de hasta 20 grados.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 60%, así que será prudente no confiarse. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 18 y 17 grados, proporcionando un ambiente agradable aunque húmedo. Con el sol saliendo a las 07:40 y poniéndose a las 21:06, disfrutaremos de más de 13 horas de luz, pero ello no impide que la jornada sea variable. Manténganse alertas a los cambios.

Jaén: Intensas lluvias y nubes avanzan

Las primeras horas del día en Jaén se presentan con un cielo cubierto y una sensación térmica fresca, con mínimas alrededor de 13 grados. A medida que avanza la mañana, el ambiente se mantendrá templado, pero el tiempo comenzará a deteriorarse con probabilidad de lluvia en la tarde, donde las temperaturas alcanzarán máximas de 21 grados.

Con el avance del día, la situación se tornará complicada, ya que las nubes traerán precipitaciones intensas en la tarde-noche. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el agua, ya que el tiempo puede sorprender.

Cielo cubierto y chubascos persistentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 15°C. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes que aumentarán en intensidad, dejando a la tarde un panorama de lluvias más persistentes. Con el mercurio subiendo hacia los 20°C, el contraste se notará en el ambiente.

Para quienes planean salir, es recomendable llevar paraguas, ya que las precipitaciones se prolongarán hasta la noche. Además, el viento del oeste soplará suavemente, lo que podría hacer que la sensación térmica baje momentáneamente. La humedad alcanzará niveles altos, así que el día será un tanto incómodo, sobre todo para aquellos que son sensibles al clima.

Granada: ambiente gris y lluvioso hoy

El tiempo en Granada se presenta con un cielo mayormente cubierto esta mañana, donde la humedad se siente intensa. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados, generando una sensación térmica fresca que invita a abrigarse un poco. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente y por la tarde-noche, se espera que la lluvia sea inminente.

Con un ambiente gris y húmedo, es recomendable llevar paraguas y elegir prendas cómodas pero abrigadas. Aunque el sol brillará escasamente, hay belleza en esos días nublados que también invitan a disfrutar de una buena taza de café en casa.

Almería: cielos nublados y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo cielos nublados y una ligera brisa, mientras la temperatura se mantiene fresca en torno a los 17 grados. A medida que avanza la jornada, se esperan chubascos intermitentes que podrían intensificarse a lo largo de la tarde, momento en el que el termómetro alcanzará su punto máximo en 22 grados.

Con el paso de las horas, el viento soplará del este a una velocidad media de 20 km/h, generando un ambiente algo inestable. Por ello, es recomendable llevar un paraguas y no abandonar los planes en el exterior, ya que las precipitaciones pueden ser puntuales y breves, pero intensas.