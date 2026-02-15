Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 15 de febrero de 2026, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en la vertiente mediterránea, mientras que en el resto se prevé un descenso. Las máximas, en cambio, experimentarán un ascenso notable en la vertiente mediterránea. Se esperan heladas débiles en las sierras orientales y vientos de componente oeste, que serán flojos a moderados en el interior y moderados con rachas fuertes en el litoral mediterráneo y tercio oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de febrero

Cielo nublado y brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 19 grados y el viento, que soplará del noreste a una velocidad moderada de 10 km/h, acariciará la piel con su suave brisa. La humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero nada que impida disfrutar de un paseo matutino.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, elevando la sensación térmica hasta los 19 grados. Con la puesta del sol a las 19:03, los sevillanos podrán disfrutar de unas horas de luz dorada, perfectas para una velada al aire libre. La tarde se mantendrá tranquila, sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá que la ciudad brille en todo su esplendor.

Córdoba: nubes grises y posibilidad de lluvia

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire de inquietud, donde las nubes grises se asoman tímidamente, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el viento del sur comienza a soplar con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, mientras la temperatura se mantiene fresca, rondando los 4°C.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con un aumento en la temperatura que alcanzará los 17°C, pero también con la posibilidad de lluvias que podrían ser intensas. La humedad, que puede llegar al 90%, sumará una sensación térmica que podría resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En Huelva, cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con una brisa suave que acompañará la tarde.

Es un día ideal para pasear por el centro o disfrutar de una terraza al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando cada rincón de la ciudad.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 9°C, pero la sensación térmica puede descender hasta 7°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 16°C y aunque la probabilidad de lluvia es nula, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 60%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura se mantendrá agradable, con una sensación térmica máxima de 16°C. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener cuidado si se está al aire libre. Con la salida del sol a las 08:13 y su puesta a las 19:05, Cádiz disfrutará de más de 10 horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados, ideal para disfrutar de un café al aire libre. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, elevando la temperatura hasta alcanzar los 14 grados por la tarde, lo que promete un ambiente agradable. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la noche, el termómetro descenderá nuevamente. Un día perfecto para pasear y disfrutar de la belleza de nuestra ciudad.

Ambiente fresco y viento fuerte en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19 grados, mientras el viento del norte sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, pero se recomienda abrigarse al caer la noche, ya que las temperaturas descenderán nuevamente. La humedad relativa variará, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la velada.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 3 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta ligeramente, alcanzando hasta 12 grados por la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente soleado.

Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera. La brisa suave del viento, que soplará a unos 12 km/h, hará que la sensación térmica sea más agradable. ¡Aprovecha el día!

Almería: cielo despejado y tarde soleada

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 9°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 17°C por la tarde, aunque el viento del sureste, con ráfagas de hasta 35 km/h, aportará una sensación térmica más fresca.

Se prevé que la tarde se mantenga mayormente soleada, pero no se descartan algunas nubes dispersas. Con una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 80%, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche, cuando la temperatura descenderá nuevamente a 13°C.