Cielos despejados y brumas en Andalucía: AEMET prevé chubascos en sierras orientales

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 18 de abril de 2026. Sin embargo, se prevén brumas y bancos de niebla matinales en el litoral mediterráneo, así como nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descartan chubascos ocasionales con tormenta. Las temperaturas se mantendrán estables y los vientos serán flojos, con intervalos moderados del sureste por la tarde y un levante fuerte en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de abril

Cielo nublado y calor intenso por la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados al amanecer y alcanzarán un cálido pico de 33 por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a unos 20 km/h, creando una sensación térmica que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con más fuerza, iluminando la ciudad durante más de 13 horas, hasta que se esconda tras el horizonte a las 21:01. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, permitirá disfrutar de un ambiente agradable, aunque con un ligero toque de pesadez. Así, la noche caerá con temperaturas que rondarán los 19 grados, invitando a disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Córdoba: nubes grises y chubascos a la vista

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se cubre de nubes grises, presagiando un día de inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 29 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con una probabilidad de lluvia del 60%, es probable que se registren chubascos que alteren la rutina. La sensación térmica podría descender y la humedad alcanzará niveles elevados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo puede ser caprichoso.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados. La brisa será suave, con vientos de dirección sureste, lo que aportará una agradable sensación térmica, sin probabilidades de lluvia que puedan alterar los planes.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables invita a aprovechar cada momento, ya sea en un parque o en la playa.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete un ambiente agradable. Con temperaturas que rondan los 17 grados y una sensación térmica similar, la mañana se presenta fresca y sin probabilidad de lluvia. A medida que avanza la jornada, el sol se elevará en el horizonte a las 07:47, brindando más de 13 horas de luz. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados por la tarde, mientras que el viento soplará del sureste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h, así que se recomienda precaución.

La tarde se mantendrá con un cielo igualmente despejado y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable. La humedad, que oscilará entre el 30% y el 45%, no será un factor que incomode, haciendo de esta jornada una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la ciudad. Con temperaturas que descenderán a 20 grados por la noche, Cádiz se despide del día con un clima ideal para pasear y disfrutar de la brisa marina.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 16 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde. La brisa del noreste, con una velocidad moderada, hará que la sensación térmica se mantenga agradable. No olvides llevar contigo una botella de agua y usar ropa ligera para disfrutar de este espléndido día.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 17°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25°C por la tarde, mientras una suave brisa del sureste, con ráfagas de hasta 8 km/h, aportará un agradable frescor.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta el 70%. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero no olviden llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 18°C.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 13 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará, alcanzando una máxima de 28 grados por la tarde, con una brisa suave que hará más placentera la jornada.

Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar contigo una gorra y algo de agua. La sensación térmica será cálida, así que opta por ropa ligera y cómoda para aprovechar al máximo este espléndido día.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 25°C por la tarde, mientras una suave brisa de 15 km/h del sureste añade un toque agradable a la jornada.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde-noche, ya que podrían presentarse algunas ráfagas de viento de hasta 40 km/h. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 55%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es aconsejable hidratarse y disfrutar del sol antes de que se ponga a las 20:46.