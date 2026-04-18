Mercadillo Medieval El Álamo 2026: cuándo es, horarios, programa completo y cómo llegar

El Mercado Medieval de El Álamo vuelve en 2026 y, si alguna vez has ido, ya sabes que es sin duda, un de los mercados medievales que concentra a mayor número de visitantes (su cercanía a Madrid hace mucho) y en el que el ambiente es casi de cuento, además de contar con muchas actividades y también como no distintos puestos de comida. Un mercado en cuya historia y celebración participa todo el pueblo de modo que un año más, nadie se lo quiere perder.

En el Mercado Medieval de El Álamo podemos encontrar lo mencionado, también gente disfrazada y lo mejor de todo es que aunque pasa de todo, ves de todo y vives una auténtica experiencia medieval, es completamente gratuito y como decimos está muy cerca de Madrid, a sólo unos 30 o 40 minutos.

Cuándo empieza el mercadillo medieval El Álamo: fechas y cuánto dura

El mercado se celebra del 30 de abril al 3 de mayo de 2026. Cuatro días en los que El Álamo deja de ser un pueblo tranquilo para convertirse en algo completamente distinto. Y es que no es sólo que haya puestos, sino que las calles cambian. Aparecen telas, banderas, decoraciones… y la sensación es que estás dentro de algo más grande que un simple mercado. Hay momentos en los que ni siquiera parece Madrid.

Además, no es un evento nuevo. Esta será la XXIX edición, y promete grandes momentos como siempre ha hecho, tanto en los días entre semana como en el fin de semana (2 y 3 de mayo) que es cuando más se llena, sobre todo a partir del mediodía. Aun así, incluso con gente, sigue siendo un plan que se disfruta.

Horarios del mercado medieval El Álamo

El horario, si se mantiene como otros años, es bastante amplio: de 11:00 a 24:00 sin parar. Esto permite ir casi a cualquier hora, pero la experiencia cambia bastante según cuándo vayas. Por la mañana se puede pasear mejor, ver los puestos con calma y evitar aglomeraciones, sobre todo si vas con niños o con carrito.

A partir de la tarde el ambiente se anima más. Empiezan a coincidir espectáculos, música, más gente y el ritmo sube. Es cuando más se nota que no es solo un mercado, sino algo más parecido a un evento continuo. Y por la noche cambia otra vez. Las luces, el fuego, el humo de los puestos de comida, etc… todo hace que el ambiente sea más intenso. No es raro encontrarte con un espectáculo de fuego casi sin buscarlo o con un grupo tocando en mitad de la calle. Es decir, que no haya una mejor hora para ir a este Mercado, ya que depende de lo que busques. Pero si es tu primera vez, merece la pena verlo al menos en dos momentos distintos del día.

Programa completo de la Gran Feria Medieval de El Álamo

El programa detallado suele cerrarse muy cerca de las fechas, pero hay cosas que ya son fijas y que prácticamente se repiten cada año, porque son las que mejor funcionan.

Pasacalles con música en directo que aparecen sin aviso y recorren todo el mercado

con música en directo que aparecen sin aviso y recorren todo el mercado Teatro de calle, con escenas improvisadas y personajes que interactúan contigo aunque no lo esperes

de calle, con escenas improvisadas y personajes que interactúan contigo aunque no lo esperes Espectáculos de fuego y números circenses, sobre todo al caer la tarde

y números circenses, sobre todo al caer la tarde Exhibiciones de cetrería y presencia de animales

y presencia de animales Cuentacuentos y zonas pensadas para niños

y zonas pensadas para niños Juegos, atracciones y pequeñas actividades repartidas por el recorrido

Y luego está uno de los platos fuertes, que es el torneo medieval. Se celebra en la Plaza de Toros La Chacona y es probablemente lo más espectacular si te gusta ese tipo de ambientación ya que hay caballos, combates, puesta en escena… y suele llenarse bastante.

Los horarios son estos:

Jueves 30: 18:00 y 21:00

Viernes 1: 13:30, 18:00 y 21:00

Sábado 2: 13:30, 18:00 y 21:00

Domingo 3: 13:00 y 17:00

Además, hay algo que muchas veces se pasa por alto: los puestos. No son cuatro ni cinco. Aquí puedes tirarte bastante rato sólo mirando artesanía, comida o curiosidades. Desde cerámica o cuero hasta dulces, embutidos o cosas más decorativas. Incluso aunque no compres nada, solo el paseo ya merece la pena. Y luego está la comida con carne a la brasa, pan, dulces y mucho más.

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Dónde es y cómo llegar

El mercado se monta por todo el centro de El Álamo, así que no hay una única ubicación concreta.Todo el pueblo gira alrededor del evento durante esos días. El municipio está al suroeste de Madrid y en coche se llega bastante fácil:

Desde la A-5, saliendo en el km 31,2

Desde la R-5, salida 28

Desde la A-42, salida 27

Desde la AP-41, salida 8

También puedes ir en autobús:

529 desde Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos)

529A desde Móstoles

539 desde Príncipe Pío

N505 en horario nocturno

Eso sí, si vas en coche, mejor ir con tiempo o asumir que tocará dar alguna vuelta para aparcar. Aun así, merece la pena ya que es de esos planes perfectos ahora en primavera y sin duda el más divertido, de cuantos se dan cerca de Madrid.