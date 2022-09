El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado, 3 de septiembre, en Sevilla en el primer acto de la campaña El Gobierno de la Gente, con la que desde el PSOE quieren «explicar directamente a los ciudadanos las medidas y políticas adoptadas por el Ejecutivo en su beneficio». Y una cosa ha quedado evidente: el socialismo está muriendo, al menos en Sevilla. No había prácticamente nadie esperando fuera para ver al presidente y, para más inri, los vecinos del humilde barrio de Pino Montano consideran la visita de «Sánchez» un auténtico «paripé». La indignación de los vecinos es monumental.

«No le critico, lo siguiente. Que baje los impuestos, que baje el gasoil y que lo baje todo. Que no tenga tanta cara de venir aquí a tomar cervecitas y hacer el papel», señalaba un vecino de Pino Montano sentado en una terraza. «Somos un barrio de trabajadores que pagamos los impuestos y le pagamos todo, como por ejemplo sus coches que trae de lujo o los viajes que hace o los veraneos que se pega», explicaba.

«Que no tenga tanta cara de venir aquí a tomar cervecitas y hacer el papel»

«Lo que ha hecho aquí es un paripé», argumenta otra mujer, que considera que «lo que tiene que hacer es ir barrio por barrio y hablar con los que estamos aquí trabajando». En una mesa próxima, otra señora exclama que lo que está haciendo este vecino ante la cámara de OKDIARIO Andalucía «no es criticar, es decir la verdad». «Que no venga aquí a hacer el papel, ¡venga ya hombre!», exclaman.

«No nos hemos podido ir de vacaciones por cómo está el gasoil, pero mira cómo ellos sí se han ido, y han cogido los barcos, los yates y todas las cosas que tienen», explica el hombre. «¿Para qué vienen al barrio?, ¿para aparentar o qué?», se preguntaba la mujer de su lado, a la que se une otra: «40 euros de factura, y 40 euros para ellos». «Van a venir aquí a hacer el papel, ¡anda ya a tomar vientos hombre!», señalan los visiblemente indignados vecinos del humilde barrio escogido por el PSOE para el mitin de Sánchez.

«No nos hemos podido ir de vacaciones por cómo está el gasoil, pero mira cómo ellos sí se han ido, y han cogido los barcos, los yates y todas las cosas que tienen»

Por otro lado, hablamos con otra mujer que ni siquiera se había enterado de la visita de Sánchez a su barrio: «En Andalucía yo creo que ya no les quieren en ningún lado. No sé si lo hacen bien o mal pero por algún motivo no lo queremos muchas personas». Además, se sorprende de la poca gente que hay fuera del edificio en el que se celebraba el evento socialista: «Yo sólo veo los coches y los guardaespaldas, no hay nadie. Yo ni sabía que venía este señor».

Otro vecino de Pino Montano explicaba que a él le «da igual lo que haga» Sánchez. «El PSOE está haciendo mucho daño a Andalucía. Yo he votado al PSOE y llevo dos años sin votarles. No vemos justo lo que está haciendo. Se están aprovechando de las circunstancias», expone.

Asistentes socialistas

Una vez terminado el mitin, los asistentes socialistas han comenzado a salir y ha habido alguno que ha querido hablar con OKDIARIO Andalucía. Un hombre, por ejemplo, explicaba que «yo llevo 50 años de socialista y a mí no me cambia nadie, lo que pasa es que la gente se acomoda».

«Yo llevo 50 años de socialista y a mí no me cambia nadie»

«A mí me da igual lo que haya robado el PSOE, ¿usted ha conocido los años 50? Los otros también roban», argumentaba este señor, que afirmaba, con rotundidad, que «yo voy a votar al PSOE siempre, hagan lo que hagan».

«¿Usted ha vivido en los 50? El hambre es muy mala. Mientras que roben y yo coma, ellos tienen su pagilla, mal hecho pero…», continua este vecino, que asegura que «yo soy del PSOE, luego sevillano y luego del Sevilla».

Por otro lado, dos simpáticas mujeres también han accedido a hablar con nuestro medio. «El partido que mira por los trabajadores es siempre el socialista», señalaba una de ellas. Cuestionadas por el caso ERE, argumentaban estas señoras de Sevilla que esto no había sido este PSOE, sino uno «anterior». «¿Cuánta gente del PP está imputada por corrupción?», nos preguntaba.

«La gente no sabe lo que vota, no está enterada», explican estas mujeres, que no considera que los andaluces estén «hartos de que les roben» porque «a mí no me han robado». Por último, estas mujeres explicaban que les parecía perfecto que el PSOE se apoye en EH Bildu o en ERC para sacar adelante proyectos: «¡Menos mal que gobierna por decretazos!».