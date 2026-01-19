El BOE lo confirma: éste será el próximo puente en Andalucía y durará hasta cuatro días

El calendario laboral de Andalucía para 2026 incorpora numerosas jornadas festivas, aunque la disposición de las fechas no siempre favorece la creación de puentes prolongados. Algunas celebraciones clave quedarán deslucidas al coincidir con el fin de semana, como ocurre con el Día de Andalucía, que al celebrarse en sábado no permitirá sumar días libres adicionales. En cambio, el año sí deja un periodo destacado para el descanso: la Semana Santa, que se perfila como el tramo más atractivo del calendario.

Ese será, de hecho, el único puente largo del año en la comunidad, con hasta cuatro días consecutivos sin actividad laboral. En 2026, el Jueves Santo y el Viernes Santo se celebrarán el 2 y 3 de abril, enlazando directamente con el sábado y el domingo posteriores. Para muchos trabajadores supondrá el primer gran paréntesis del año tras las fiestas navideñas y una oportunidad ideal para viajar o participar en las tradiciones locales.

Gran recaudación del sector turístico en Andalucía

El impacto de este puente se dejará notar especialmente en el sector turístico, con ciudades como Sevilla, Málaga o Granada registrando una elevada afluencia de visitantes. La ocupación hotelera, la restauración y el comercio suelen vivir uno de sus momentos álgidos, mientras las calles se llenan de procesiones, actos religiosos y propuestas culturales que atraen tanto a turistas como a residentes.

En el caso de Málaga, la Semana Santa se integra en un calendario que combina festivos nacionales, autonómicos y locales repartidos a lo largo del año. No obstante, el 28 de febrero, pese a su relevancia simbólica, no generará fin de semana largo al caer en sábado, por lo que su efecto práctico será limitado para la mayoría de trabajadores.

Tras abril, el calendario malagueño volverá a marcar fechas señaladas como el 1 de mayo, el 15 de agosto, el festivo local de la Feria de Málaga el 19 de agosto o el 12 de octubre, aunque ninguno de ellos permitirá encadenar tantos días de descanso como la Semana Santa, que se consolida como el gran puente de 2026 en Andalucía.