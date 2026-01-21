Bartolomé Cruz sustituye al alcalde de Baeza, en la UCI tras desplomarse el ascensor de su casa

El concejal de Urbanismo, Vivienda, Obras, Deportes y Anejos del Ayuntamiento de Baeza (Jaén), Bartolomé Cruz (Baeza Merece Más), ha sustituido en funciones al alcalde, Pedro Javier Cabrera (PP), que permanece ingresado en la UCI tras un accidente de ascensor sufrido el pasado 13 de enero.

Cruz ya ha firmado como alcalde delegado y continuará al frente del Ayuntamiento mientras se resuelven los problemas de salud de Cabrera, hospitalizado tras precipitarse el ascensor de su vivienda desde una altura de dos plantas. El edil ha rubricado ya su primer edicto relativo a la exposición pública y notificación colectiva del padrón fiscal y el anuncio de cobranza.

Aún queda pendiente una reunión entre Baeza Merece Más y el Partido Popular, prevista inicialmente para este lunes y suspendida tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El accidente doméstico se produjo el martes de la semana pasada, poco antes de las 12:37 horas, cuando una llamada al 112 alertó de la caída de un ascensor con una persona en su interior en una vivienda de la calle Concepción. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local, Guardia Civil, servicios sanitarios y Bomberos, que forzaron la apertura de la cabina para permitir la acceso del personal sanitario y la evacuación del herido al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

Los Bomberos señalaron como causa del siniestro la rotura de cables de acero que sostenían la cabina del ascensor.

Cabrera sufrió fracturas múltiples y desde entonces permanece ingresado en la UCI, fuera de peligro y consciente tras una segunda intervención quirúrgica en la espalda (la primera fue en las piernas) que resultó exitosa, según apuntan fuentes municipales a Diario Jaén. Continúa con «evolución favorable y buenos ánimos», aunque sigue bajo cuidados médicos. El pasado sábado logró incorporarse ligeramente y comenzó a ingerir alimentos sólidos.

En las elecciones municipales de 2023, el PP obtuvo ocho concejales, Baeza Merece Más uno y el PSOE otros ocho. Tras los comicios, Baeza Merece Más (la marca local de Jaén Merece Más) y el PP suscribieron un acuerdo de gobierno que mantiene el actual reparto de responsabilidades en el Consistorio.