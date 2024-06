Son las imágenes de la agresión. Un grupo de agentes de la Guardia Civil han sido víctimas de un ataque por parte de un grupo de vecinos en la tarde del pasado sábado en Atarfe (Granada). Los guardias acudían a detener varios enganches al suministro eléctrico en varias viviendas de forma ilegal, cuando se vieron envueltos en un enfrentamiento con los miembros de un clan de okupas.

Al menos dos decenas de personas, vecinos de la zona, atacaron los vehículos de los guardias civiles con palos y piedras, con una violencia inusitada. Los guardias sospechan que la virulencia del ataque se debe a que los enganches ilegales estaban destinados al suministro de plantaciones ilegales de marihuana.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirman la agresión aunque no informan de los detalles que rodean la intervención. Sí confirman que hasta el momento no ha habido detenidos y no se registró ningún guardia civil herido durante la agresión.

Enganches ilegales de luz

Fuentes del Instituto Armado sí confirman a OKDIARIO que todo comenzó con una intervención de los guardias civiles que fueron requereridos para detener una serie de enganches ilegales al tendido eléctrico por parte de algunos pobladores del barrio, algunos okupas y otros en régimen de alquiler.

Los guardias no fueron bien recibidos, y los clanes de okupas se encargaron de hacérselo saber, según fuentes del cuerpo: «Primero mandaron a los niños, después a las mujeres y luego a los hombres», finalmente la Guardia Civil se tuvo que retirar de la zona temporalmente sin practicar ningún detenido. «Estamos escasos de patrullas y a cada requerimiento como mucho van dos patrullas, aunque luego vemos que habrían sido necesarios más efectivos», comentan las mismas fuentes.

Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) insiste en que hay que reforzar el principio de la autoridad ya sea durante las actuaciones como cuando están fuera de servicio.

Profesión de Riesgo

Igualmente, desde AUGC vuelven a recordar la necesidad de endurecer el Código Penal para que los autores de agresiones a la Policía y Guardia Civil. Las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han subido en los últimos años y por eso reclaman que el Ministerio del Interior que les incluya dentro de las llamadas profesiones de riesgo.

Sólo en Tablones o Montefrío, en las cercanías de Atarfe, también se han registrado ataques a guardias civiles en el ejercicio de sus funciones.