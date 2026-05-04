Andalucía: cielos nublados con posibilidades de lluvia y vientos moderados, según AEMET

Cielos con intervalos nubosos en el conjunto del territorio andaluz, con nubosidad de evolución diurna en el interior que podría traer consigo precipitaciones débiles ocasionales. En la costa, los cielos permanecerán poco nubosos. Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso, mientras que las máximas se mantendrán estables, aunque localmente también podrían descender. Los vientos serán de componente oeste, flojos en el interior y moderados en la costa, especialmente fuertes en el litoral mediterráneo.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de mayo

Sol entre nubes y brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, entre suaves nubes que dejan pasar rayos de sol cálidos, mientras la jornada avanza, la temperatura alcanzará su punto máximo de 26 grados. A primera hora, con un termómetro marcando 13 grados, la sensación térmica podría parecer más fresca, por lo que un ligero abrigo podría ser un buen compañero. La mañana se presenta tranquila, con una leve brisa del sureste que sopla a unos 15 km/h, lo que aporta un toque fresco a la atmósfera.

Ya por la tarde, el día se tornará más cálido, pero sin riesgo de lluvias que puedan alterarlo. La humedad será moderada, creando un ambiente que no se sentirá pesado, aunque hay que tener en cuenta que la tarde alcanzará temperaturas alrededor de 21 grados. Cuando el sol se despida a las 21:16, Sevilla disfrutará de un hermoso crepúsculo, marcando el final de un día agradable y lleno de luz, con solo un murmullo del viento que acompaña esta serenidad.

Córdoba: cielos nublados y posibles lluvias

El amanecer en Córdoba trae consigo un aire de incertidumbre, mientras se sienten las primeras ráfagas de viento que soplan y juegan con los árboles, anticipando un día inestable. Las nubes, gruesas y pesadas, se asoman por el horizonte, presagiando lluvias que podrían hacerse sentir de manera intensa antes del mediodía.

Por la mañana, el cielo parece encapotarse con un 85% de probabilidad de precipitaciones, mientras las temperaturas oscilan entre los 12 y 26 grados, creando una sensación térmica que puede alcanzar los 25. La tarde, sin embargo, promete ser un remanso en comparación, ya que se prevé un ambiente mucho más despejado y seco. Con un viento fuerte de hasta 30 km/h, sería prudente salir con paraguas, ¡no se dejen sorprender!

En Huelva, cielos despejados y ambiente tranquilo

La jornada presenta un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados. Aunque no se esperan lluvias, un viento suave del noreste podría hacer que la sensación térmica sea algo más fresca en ciertos momentos.

Con un ambiente tranquilo, es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovechar las horas de sol ayudará a recargar energías en esta agradable jornada.

Ambiente fresco y nubes pasajeras en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, la salida del sol se prevé a las 07:28, lo que nos brinda unas 14 horas de luz. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados por la mañana y alcanzarán los 21 por la tarde, creando un ambiente fresco ideal para disfrutar del aire libre. La probabilidad de lluvia es baja, de apenas un 5%, así que no se espera precipitación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden alcanzar los 30 km/h, lo que podría generar alguna sensación de frescor adicional.

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán agradables. La humedad relativa, que oscilará entre un 45% y un 85%, añadirá un toque de pesadez al ambiente, especialmente en horas pico. La tarde-noche llegará sin riesgo de lluvias, así que podremos disfrutar de la puesta del sol a las 21:15 en un ambiente tranquilo y fresco. En resumen, una jornada perfecta para actividades al aire libre en la hermosa ciudad gaditana.

Jaén: cielo nublado y posibles chubascos

La mañana en Jaén se presenta con un cielo predominantemente nublado y temperaturas frescas alrededor de los 13 grados. A medida que avanza el día, se espera que el ambiente mejore ligeramente, alcanzando una máxima de 22 grados en la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40%.

Para disfrutar del día, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y a primera hora de la noche y estar atentos a posibles chubascos. A medida que el sol se asome, una prenda resistente al agua puede ser una buena compañía.

Cielo despejado y tarde cálida en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 15°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 29°C, ofreciendo una jornada cálida ideal para salir.

No se anticipan lluvias a lo largo del día, pero el viento del noreste, con rachas que podrían llegar a los 30 km/h, aportará una agradable brisa. Se recomienda mantenerse hidratado y aprovechar los momentos al aire libre antes de que caiga la noche, momento en el cual las temperaturas descenderán nuevamente, dejando un ambiente más fresco.

Granada: cielos despejados y ambiente agradable

Esta mañana los cielos se presentan mayormente despejados, con unas suaves temperaturas que rondan los 12 grados, ideales para disfrutar de un café al aire libre. La brisa, aunque algo fresca, no será un inconveniente con la ropa adecuada. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando hasta 20 grados, perfecto para salir a pasear. Con cielos igualmente despejados, no olvides tus gafas de sol y aprovecha para salir a disfrutar de la belleza de Granada en una jornada muy placentera.

Almería: cielo despejado y posible lluvia

El cielo de esta mañana se presenta despejado, ofreciendo una temperatura fresca de 17°C que invitará a disfrutar del aire libre. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar una máxima de 24°C, mientras que el viento soplará del sur-suroeste a una velocidad media de 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h en momentos puntuales.

A medida que la tarde avance, la probabilidad de lluvia se incrementará ligeramente, con posibilidades de precipitaciones puntuales. Se recomienda a los almerienses estar atentos a las variaciones del tiempo y, si planean salir, llevar un ligero abrigo para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 18°C.