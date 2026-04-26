Andalucía: Cielos despejados con chubascos en sierras y viento moderado, según AEMET

Hoy, 26 de abril de 2026, Andalucía experimenta cielos mayormente despejados con algunos intervalos de nubes bajas en las sierras, donde podrían desarrollarse chubascos dispersos. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas ascenderán de manera generalizada. En cuanto al viento, se espera que sople de forma floja a moderada desde el este, alcanzando rachas fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de abril

Jornada soleada con brisa suave en Sevilla

El cielo de Sevilla se despierta sin rastro de nubes y con un sol que se asoma lentamente, prometiendo una jornada cálida para hoy, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados. La brisa procedente del este se hará notar, con ráfagas que podrían soplar con fuerza a lo largo del día, así que quienes se aventuren al exterior deben estar preparados para ese guiño del viento. A primera hora, la sensación térmica rondará los 14 grados, pero conforme avance la mañana, el calor se intensificará, dejando atrás una madrugada fresca.

Ya por la tarde, el sol será el protagonista indiscutible, ofreciendo luz hasta alrededor de las 21:08, cuando se oculta tras el horizonte. La humedad se mantendrá en un nivel elevado, lo que creará un ambiente algo cargado, pero sin probabilidades de lluvia que puedan empañar el día. La jornada se presentará ideal para disfrutar de un paseo por Sevilla, donde el viento, aunque ligero, aportará un alivio a las calurosas temperaturas, transformando la experiencia en un deleite estival.

Córdoba: cielo nublado y lluvias eventuales

Un manto de nubes grises cubre el cielo de Córdoba, presagiando cambios en el ambiente que pueden alterar la rutina de sus habitantes. La brisa fresca que sopla desde el este se siente más intensa esta mañana, mientras con la salida del sol, la temperatura se mantiene en un leve descenso, marcando un inicio templado pero inestable.

A medida que avancen las horas, el cielo se oscurecerá y la tarde traerá consigo un descenso térmico notable que provocará una sensación más fría, con temperaturas que podrían alcanzar un mínimo de 11 grados. Las ráfagas de viento, que alcanzarán los 40 km/h, aportarán una ambientación casi tempestuosa. Es prudente salir con paraguas, ya que se prevén lluvias eventuales que no darán tregua a quienes estén desprovistos.

En Huelva, cielo ligeramente nublado y brisa suave

El tiempo se presentará templado a lo largo de la jornada, con un cielo ligeramente nublado en algunas horas. Se notará una brisa suave del este y aunque hay pequeñas probabilidades de algún chaparrón, no será un día lluvioso. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 27 grados, proporcionando un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un momento perfecto para salir a dar un paseo o disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente relajado que invita a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Aprovecha esta jornada para conectar con la naturaleza o simplemente relajarte en un parque cercano.

Cielo despejado y viento moderado en Cádiz

Esta jornada en Cádiz comienza con un amanecer tranquilo y fresco, con temperaturas alrededor de 17 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 22 grados, mientras el viento soplará de manera moderada desde el este a 25 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, así que se recomienda precaución. La humedad relativa será variable, comenzando en un 35%, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Por la tarde, el cielo se mantendrá ligeramente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 24 grados, ofreciendo un tiempo cómodo con una sensación térmica similar. Con una puesta de sol programada para las 21:08, Cádiz contará con más de 13 horas de luz. No se prevé lluvia, lo que suma al buen pronóstico para disfrutar de actividades al aire libre.

Jaén: cielo despejado y posibilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 13 grados, creando un ambiente fresco muy agradable. A medida que avanza el día, el tiempo seguirá siendo cálido, alcanzando una temperatura máxima de 25 grados por la tarde, aunque con una ligera posibilidad de lluvia en la noche. Es un buen momento para vestirse con ropa ligera, pero no olvides llevar una chaqueta, ya que las temperaturas podrían bajar un poco al caer el sol.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una mañana fresca con temperaturas alrededor de 13°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 22°C por la tarde, acompañados de una suave brisa del sureste a 20 km/h.

Sin embargo, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja en la tarde-noche, no se descartan algunas nubes pasajeras que podrían aparecer. Se recomienda disfrutar del buen tiempo con precaución, ya que la humedad puede estar alta en las horas centrales del día.

Granada: cielos nublados y posibles lluvias

La mañana en Granada se presenta con cielos parcialmente cubiertos y una bruma ligera que invita a disfrutar de un despertar tranquilo. Las temperaturas oscilan entre los 9 y 11 grados, creando una sensación térmica fresca que será ideal para una chaqueta ligera.

A medida que avance el día, el tiempo se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia por la tarde y noche, alcanzando incluso temperaturas de hasta 19 grados. Así que, para quienes salgan, se recomienda llevar paraguas y optar por prendas cómodas, pues el aire se sentirá más húmedo.

Almería: cielo despejado y tarde cálida

El cielo de esta mañana se presenta despejado, dando paso a un día cálido en Almería. Con temperaturas que arrancan en los 15 grados, el ambiente se volverá más cálido a medida que avance la jornada, alcanzando hasta los 25 grados por la tarde, aunque el viento del sureste, que soplará a 25 km/h, podría hacer que la sensación térmica se acerque a los 24 grados.

A lo largo de la tarde-noche, se prevé una ligera posibilidad de lluvias puntuales, con un 5% de probabilidad. Es recomendable que los almerienses estén atentos a la evolución del tiempo y disfruten del día, especialmente en las horas de sol que se extenderán desde las 07:22 hasta las 20:53.