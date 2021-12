Los andaluces no quieren que el socialismo vuelva a gobernar en la comunidad. Así se desprende del último Barómetro Andaluz publicado este lunes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), donde sólo el 11,1% de los encuestados ven al líder del PSOE-A, Juan Espadas, como presidente idóneo de la Junta.

Además, Espadas suspende el ‘examen’ con una valoración media de 4,58 puntos, tercer candidato peor valorado y muy por debajo del actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno (6,36 puntos de nota media). También superan al socialista el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín (5,34); la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (4,79); y la candidata de Andaluces Levantaos, Esperanza Gómez (4,74). La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, cierra la lista como peor votada, con una valoración de 4,38.

Además, el sondeo pregunta por dos posibles candidatos de Vox a la Presidencia de la Junta, siendo la portavoz adjunta en el Congreso y diputada por Granada Macarena Olona (4,56) la mejor valorada. El portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, obtiene una calificación de 4,12 puntos.

A la pregunta de cuál de los políticos mencionados querría que fuese el actual presidente de la Junta, el 40,7% de los encuestados responde que Juanma Moreno, mientras que el 11,1% se decanta por Juan Espadas; el 5,1% por Teresa Rodríguez; el 4,2% por Macarena Olona; el 2,1% por Juan Marín; el 2,1% por Martina Velarde; el 1,1% por Esperanza Gómez; y el 0,8% por Manuel Gavira.

Según el sondeo, el PP-A ganaría las próximas elecciones autonómicas con el 35,1% de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 25,1% de los sufragios. Los populares podrían alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox -10,9% de votos- pero no con Ciudadanos (Cs), actual socio de gobierno, que perdería cuatro quintos de sus 21 diputados actuales y caería en picado hasta situarse como quinta fuerza.

Martina Velarde, rostro desconocido

Asimismo, la encuesta confirma la práctica desaparición de Podemos en la comunidad: los andaluces apenas ubican a su líder, Martina Velarde. Juanma Moreno se sitúa en primer lugar como rostro más popular, con un 92,3%, por delante de Juan Marín (74,2%), Teresa Rodríguez (69,9%), Juan Espadas (61,9%), Macarena Olona (43%), Manuel Gavira (20,3%), Esperanza Gómez (16,9%) y Martina Velarde (12,8%).

Por otro lado, un 63,2% de los encuestados califica de ‘muy buena’ (8,8%) o ‘buena’ (39,2%) la gestión realizada por el Gobierno andaluz de PP-A y Cs en los últimos seis meses, frente al 19% que la define como ‘mala’ o al 6,5% que la considera ‘muy mala’.

Sobre la situación política en Andalucía, un 38,2% la considera «buena» o «muy buena» frente al 34% que la califica como «mala» o «muy mala». El 60,5% estima que sigue igual que hace un año mientras un 19% opina que ha mejorado y otro 16,6% piensa que ha empeorado. El 44,9% augura que se quedará igual dentro de un año mientras que un 29,4% confía en que mejorará y otro 13,4% prevé que empeorará.

En clave electoral, el 29,5% de los consultados cree que se deberían adelantar las elecciones en Andalucía para cambiar el gobierno de la Junta, mientras que un 56,4% valora «mal» o «muy mal» que Vox no haya apoyado el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2022, porcentaje que se sitúa en el 54,6% en el caso del PSOE-A. Otro 11,6% ve «bien» o muy bien» el rechazo de Vox a las cuentas autonómicas, misma valoración que hace el 9,9% en relación con el PSOE-A.

Preguntados sobre si creen que el socialista Espadas lo haría mejor que Moreno si fuera el jefe del Ejecutivo, un 12,7% de los andaluces considera que sí frente a un 45,9% que dice que no, mientras que un 41,1% no sabe o no contesta o dice no conocerlo.