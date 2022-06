Álvaro Ojeda: «Esto no está ganado, no a la playa sin votar»

Álvaro Ojeda ha hecho un llamamiento a los andaluces para que no se relajen y no den por hecha la victoria de la derecha en las elecciones autonómicas de este domingo 19 de junio. El periodista de OKDIARIO ha pedido a los ciudadanos que pospongan su visita a la playa este fin de semana por un motivo de peso: un «cordón sanitario a la izquierda» que impida su entrada en la Junta.

«El domingo no le podemos perder la cara al toro. Si la derecha en España no se moviliza en masa para mantener a la izquierda a raya, nos vamos a llevar una sorpresa del copón. Hay muchos días para ir a la playa, vamos a quedarnos en los pueblos, vamos a quedarnos en las ciudades, votamos, y a la piscina si no nos da tiempo a ir a la playa. Que nos pueden venir cuatro años de ruina muy gorda en Andalucía si damos por vencido el partido», advierte.

Ojeda ha recalcado la necesidad de acudir a las urnas el 19J: «Hasta el rabo todo es toro. Los toros, hasta que no están muertos, cuidado que te pueden pegar una corná. Se han perdido finales de Champions en los últimos minutos, se han perdido partidos de ascenso en la prórroga, como el otro día el Dépor en Riazor, que lo tenía todo hecho. No nos podemos confiar, que nos pueden adelantar por la derecha. Y Juan Espadas nos puede pegar una estocada con la espada que nos va a dejar tiritando durante cuatro años».

«Hay que movilizarse, la derecha tiene que votar, el partido no está ganado, ¿vale?», insiste Ojeda. «Vamos a metérnoslo en el coco. Esto no está ganado hasta que el árbitro pita el final. Señores, vamos a votar todo el mundo el domingo. Cordón sanitario a la izquierda para que no entre en Andalucía. Es muy importante. Cero confianzas. ¡Viva Andalucía y toda la derecha a votar!», ha exclamado.