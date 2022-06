Queda una semana para las elecciones andaluzas del 19 de junio y los partidos enfilan la recta final intentando ser fieles a su estrategia, que viene a ser similar a la que planteó cada candidato en el debate que se celebró el pasado lunes en TVE. Al PP únicamente le basta con recordar los hitos económicos y sociales logrados por Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía; Vox se mantiene firme en su idea de querer revolucionar la comunidad, con medidas tajantes como el cierre de Canal Sur o la firme posición en contra de la inmigración ilegal; el PSOE busca el perdón de los andaluces sin pedir perdón, ardua tarea que intentan subsanar con experimentos; Cs busca un milagro en el que no confían ni los suyos, en plena fuga de altos cargos; y la izquierda está completamente dividida y enfrentada por rencillas personales que surgieron a partir del ‘divorcio’ entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias, que por cierto también ha entrado en campaña.

Si hay algo que evidencian estos días los andaluces es que la derecha va a ganar el próximo 19J. PP y Vox logran llenar plazas y calles mientras la izquierda las vacía y el socialismo se ve obligado a tirar de bocadillos y refrescos para llenar sus mítines. La gran duda, que no se disipará hasta el próximo domingo, pasa por saber si el PP logrará o no alcanzar un apoyo suficiente para poder gobernar en solitario. Los sondeos no parecen confiar en que Juanma Moreno alcance los 55 escaños, que son los que otorgan la mayoría absoluta, por lo que, a priori, todo invita a pensar que el PP tendrá que alcanzar un acuerdo con Vox para reeditar la presidencia de Moreno. Y Vox, como repiten e insisten en cada mitin, no lo pondrá fácil e impondrá marcadas líneas rojas para formar gobierno con el PP.

Entretanto, en el PSOE experimentan. Juan Espadas ha decidido ponerse una pulsera con la bandera de España, recurre a los bocadillos y refrescos gratis para los asistentes a sus mítines e incluso se atreve con espectáculos flamencos para animar a un socialismo andaluz que se sabe perdedor el 19J. La corrupción socialista es una mochila muy pesada de la que no van a lograr desprenderse en muchos años, y menos aún sin explicar a la militancia lo sucedido y sin pedir perdón a los andaluces, que han visto cómo el partido que les ha gobernado durante 37 años ha malversado, al menos y de momento, 680 millones de euros.

La ‘otra’ izquierda está más que dividida. El andalucismo de Teresa Rodríguez y el comunismo explícito de los de Inma Nieto representan en público las rencillas que desde años han fracturado a la izquierda radical andaluza. Desde que Teresa Rodríguez abandonó Podemos Andalucía, la formación morada anda en un limbo que ha llegado hasta el punto de que no tendrán representación oficial en estas elecciones porque entregaron tarde la documentación. Así, la coalición Por Andalucía, en la que en teoría se integran, no cuenta con el logo podemita, como sí hace con el de IU, formación a la que pertenece la candidata, Inma Nieto.

Sea como fuere, ese nicho de voto tendrá que decidir el próximo 19 de junio si opta por Adelante Andalucía (Teresa Rodríguez) o por Por Andalucía (Inma Nieto), dos coaliciones que se parecen tanto como sus nombres, y cuya división solo sirve para fracturar el voto de la izquierda radical. Sus propuestas son prácticamente las mismas y sólo les diferencian sus rencillas personales.

Por último está Cs, que llega a estas elecciones habiendo formado un gran gobierno con el PP, pero en el que Juan Marín ha quedado en un segundo (o tercero, o cuarto) plano por culpa de la crisis de partido que posiblemente lleve a Cs a desaparecer en Andalucía el próximo 19J. Tal y como aseguró Feijóo este fin de semana en un mitin, los andaluces ya se han dado cuenta de que para votar a Cs, «mejor votar al original».