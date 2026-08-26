La Alhambra reabre progresivamente sus recorridos tras estabilizarse la actividad sísmica en Granada

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, ha anunciado la reapertura progresiva de los recorridos habituales del conjunto monumental de Granada después de varios días marcados por la actividad sísmica registrada en la capital nazarí.

La evolución favorable de los movimientos sísmicos ha permitido recuperar buena parte de las visitas al monumento más emblemático de la ciudad. Desde este miércoles, el público podrá acceder de nuevo al Generalife en su totalidad y al 95% de los Palacios Nazaríes, después de las restricciones adoptadas como medida preventiva ante los terremotos y réplicas registrados durante los últimos días.

La decisión se produce después de que los técnicos hayan constatado un descenso sostenido de la actividad sísmica en Granada. El Patronato ha explicado que esta evolución permite avanzar hacia la normalización de las visitas y recuperar progresivamente espacios que habían quedado temporalmente fuera de los recorridos turísticos habituales.

Entre los espacios que vuelven a estar disponibles desde este miércoles se encuentran el Partal, el Paseo de las Torres y la Sala de la Barca. Se trata de algunos de los enclaves más destacados del conjunto monumental, que vuelven a formar parte del recorrido para los visitantes después de las medidas de precaución adoptadas por las autoridades.

La reapertura podría ser todavía mayor a partir de este jueves. Si se mantiene la actual tendencia de estabilización de la actividad sísmica, el Patronato prevé recuperar también el recorrido habitual por la Sala de Dos Hermanas, las Habitaciones del Emperador, el Patio de la Reja y el Patio de Lindaraja. Con ello, además, se restablecería la conexión con el Partal y quedaría prácticamente recuperado el itinerario habitual por los Palacios Nazaríes.

No obstante, la normalización de las visitas no será todavía completa. Por prudencia, la Sala del Trono del Palacio de Comares y la Alcazaba continuarán cerradas al público hasta nuevo aviso. Estos espacios permanecerán fuera del recorrido mientras se mantiene el seguimiento de la evolución sísmica y se garantiza que las condiciones son completamente seguras para visitantes y trabajadores.

El Patronato de la Alhambra ha querido transmitir tranquilidad y ha descartado que existan daños estructurales significativos en el conjunto monumental como consecuencia de la actividad sísmica. La decisión de mantener determinados espacios cerrados responde, por tanto, a un criterio preventivo y de seguridad, a la espera de que la situación permita recuperar con normalidad todos los recorridos.

A pesar de las restricciones que todavía se mantienen en algunas zonas, el horario de visita continuará sin cambios. El monumento permanecerá abierto al público en su formato habitual, de 8:30 a 20:00 horas.