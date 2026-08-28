El alcalde socialista de La Rinconada colocó a su orientadora municipal en Prodetur, organismo público que él mismo presidía

El alcalde socialista de La Rinconada, Javier Fernández, colocó durante su etapa al frente de la Diputación de Sevilla a una antigua orientadora laboral del Ayuntamiento que dirige en una de las convocatorias de Prodetur, sociedad dependiente de la institución provincial. Se trata de Mercedes Sánchez Valle, que durante casi dos décadas trabajó como orientadora laboral para el Consistorio rinconero y que posteriormente fue seleccionada para ocupar una de las siete plazas temporales convocadas por Prodetur para desarrollar un programa de inserción laboral.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 3 de junio de 2024. Prodetur sacó a concurso siete plazas de Técnico/a de Grado Medio Orientador/a-Intermediador/a Laboral para ejecutar el programa «Proyectos Integrales para la Inserción Laboral». Las propias bases establecían que el procedimiento se realizaría mediante un sistema de concurso-oposición y que debía respetar los principios de publicidad, mérito, capacidad, igualdad y libre concurrencia.

Entre las aspirantes se encontraba Mercedes Sánchez Valle, que terminó segunda en la clasificación final. Según la resolución oficial del proceso, obtuvo 56,50 puntos sobre 70 en la fase de oposición y otros 30 puntos sobre 30 en la fase de concurso de méritos. Con un total de 86,50 puntos, quedó únicamente por detrás de Fernando Javier de Troya Garrido, que alcanzó 92 puntos. La resolución propone expresamente a Sánchez Valle para su contratación como personal laboral temporal de Prodetur.

El dato que llama especialmente la atención es su trayectoria profesional previa. Sánchez Valle había trabajado durante años como orientadora laboral en el Ayuntamiento de La Rinconada, donde acumuló, según su trayectoria profesional, cerca de veinte años de experiencia en esta función. Posteriormente, pasó a desempeñar precisamente funciones de orientación laboral dentro del programa de Prodetur.

La relación temporal con Prodetur queda además reflejada en la actividad pública de la propia Sánchez Valle. En publicaciones realizadas en LinkedIn, la profesional identifica su trabajo dentro del programa PILES8 de Prodetur y, al finalizar esa relación laboral, explica que cerraba «una etapa después de varios meses trabajando en el programa de inserción laboral».

La convocatoria establecía que los contratos tendrían una duración máxima de un año y que, en cualquier caso, finalizarían como máximo el 25 de junio de 2025. El programa estaba destinado a atender a personas pertenecientes a colectivos vulnerables de los 105 municipios de la provincia de Sevilla mediante orientación, formación, itinerarios personalizados e intermediación laboral.

Cabe destacar que los 30 puntos obtenidos en la fase de concurso de méritos representan la máxima puntuación posible en ese apartado. De este modo, la experiencia profesional acumulada por la candidata tuvo un peso determinante en su resultado final, al sumar esos 30 puntos a los 56,50 obtenidos en la oposición.