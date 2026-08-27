El alcalde socialista de La Algaba deja fuera de sus festejos taurinos a los alumnos de la escuela taurina de su municipio

La Asociación Cultural Taurina de Ayuda a Jóvenes Valores de la Tauromaquia Algabeña ha denunciado que ninguno de los alumnos de su escuela participará en los festejos taurinos programados para las fiestas locales, pese a que la entidad presentó ante el Ayuntamiento los currículos de sus integrantes para que fueran tenidos en cuenta.

La denuncia supone un nuevo episodio en el conflicto que enfrenta a esta asociación con el Gobierno municipal socialista de La Algaba y que tiene como uno de sus principales puntos de fricción el uso de la plaza de toros municipal. Como ya comunicó la entidad, sus jóvenes tampoco están pudiendo entrenar en estas instalaciones y se ven obligados a hacerlo en una pista deportiva de la urbanización El Manjar.

Ahora, la asociación pone el foco en la feria taurina de septiembre. Según recoge el comunicado difundido por la entidad, durante el pasado mes de julio presentó por Registro del Ayuntamiento los currículos de los alumnos, siguiendo las indicaciones recibidas por parte del delegado de Fiestas, con el objetivo de que fueran tenidos en cuenta para participar en los festejos taurinos de septiembre.

La respuesta, según denuncian, ha sido que ninguno de ellos ha sido llamado. Y, una vez conocidos los carteles previstos para la Feria, la asociación asegura que ninguno de sus 15 alumnos figura en ellos. Se trata de jóvenes vinculados a La Algaba y que se están formando como becerristas y novilleros con la intención de abrirse camino en el mundo del toro.

La situación resulta especialmente llamativa para la entidad porque se trata precisamente de una escuela dedicada a formar a jóvenes valores de la tauromaquia algabeña. En su comunicado, la asociación cuestiona que los jóvenes que se están preparando para tener oportunidades en su propia localidad no encuentren ahora un hueco en los festejos taurinos de las fiestas municipales.

Una nueva polémica

La exclusión de los carteles llega después de la polémica suscitada por la negativa a permitir que estos alumnos entrenen en la Plaza de Toros de La Algaba. La asociación explica que los días 25 de junio y 3 de julio presentó en el Registro municipal la documentación relativa a su constitución y que posteriormente mantuvo una reunión con el primer teniente de alcalde, David Rodríguez.

En ese encuentro, los representantes de la entidad solicitaron formalmente autorización para que sus jóvenes pudieran entrenar en la plaza. Sin embargo, denunciaron que no habían recibido respuesta a su petición y que, mientras tanto, los alumnos tenían que entrenar en una pista deportiva de El Manjar pese a que el municipio dispone de una plaza de toros.

Ahora, el conflicto se extiende directamente a la feria taurina de septiembre. La asociación sostiene que la presentación de los currículos tenía precisamente como finalidad que los jóvenes pudieran ser valorados para participar en los festejos y lamenta que ninguno haya terminado formando parte de los carteles.