El alcalde socialista de La Algaba prohíbe a los alumnos de la escuela taurina entrenar en la plaza de toros municipal

La Asociación Cultural Taurina de Ayuda a Jóvenes Valores de la Tauromaquia Algabeña ha denunciado públicamente que los jóvenes que forman parte de esta entidad no pueden entrenar en la plaza de toros de La Algaba, pese a haber solicitado formalmente al Ayuntamiento autorización para utilizar las instalaciones municipales. La asociación, que asegura estar legalmente constituida y registrada ante la Junta de Andalucía, cuenta actualmente con 15 jóvenes alumnos, entre becerristas y novilleros, vinculados a la tauromaquia y a la localidad sevillana.

El conflicto se remonta al pasado mes de junio. Según explica la asociación en el comunicado difundido este mes de agosto, los días 25 de junio y 3 de julio se presentó por Registro del Ayuntamiento de La Algaba toda la documentación relativa a su constitución y creación. El objetivo era poner en conocimiento oficial del Consistorio la existencia de la entidad y que pudiera contar con los jóvenes que forman parte de ella.

Posteriormente, representantes de la asociación mantuvieron una reunión con el primer teniente de alcalde, David Rodríguez. Durante ese encuentro, según el comunicado, solicitaron formalmente autorización para que los jóvenes integrantes de la escuela pudieran entrenar en la Plaza de Toros de La Algaba.

Sin embargo, la asociación asegura que, a fecha de hoy, no habría recibido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento a dicha petición. Una situación que, según denuncian, obliga a los jóvenes a desarrollar sus entrenamientos fuera de la plaza de toros municipal.

En concreto, los alumnos están entrenando actualmente en una pista deportiva situada en la urbanización El Manjar. La entidad considera especialmente llamativo que los jóvenes tengan que desplazarse a una instalación deportiva mientras La Algaba dispone de una plaza de toros y recuerda que, tradicionalmente, la formación y promoción de los jóvenes valores de la tauromaquia ha estado vinculada a este tipo de instalaciones.

La entidad sostiene que sus integrantes son jóvenes del propio municipio que se están formando precisamente con el objetivo de poder desarrollar una trayectoria taurina y tener oportunidades en su localidad. Por ello, considera que disponer de la plaza de toros municipal para sus entrenamientos supondría una herramienta fundamental para su preparación.

El comunicado insiste además en que la asociación está legalmente constituida y reclama al Ayuntamiento que reconozca su existencia y facilite la actividad de los jóvenes que forman parte de ella. La entidad entiende que no existe explicación para que sus alumnos no puedan utilizar la plaza de toros y reclama que se garantice su derecho a entrenar en unas instalaciones que, según su denuncia, deberían estar al servicio de la promoción de los valores taurinos locales; tal y como también ha denunciado Jaime González-Vallarino, concejal de Vox en La Algaba.