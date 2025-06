El alcalde de Cartaya pide «mandar a su país» a los inmigrantes ilegales tras un nuevo apuñalamiento

El alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso (PP), ha abierto una cruzada contra la inmigración ilegal tras el último episodio violento en el municipio, ocurrido el pasado jueves, cuando un hombre entró a robar a una imprenta y apuñaló gravemente al dueño. El presunto agresor, un inmigrante en situación irregular, fue detenido horas después por la Guardia Civil. Los testigos hablaban de un varón de «rasgos árabes» y con la ropa ensangrentada, según informó la prensa local.

Tras este último apuñalamiento, el alcalde mostró su «indignación» en un vídeo: «Ya son muchas noches sin dormir. Tenemos un gran problema. No sólo en Cartaya. En Andalucía. En España. Y no se le está buscando remedio. Hablo con muchos alcaldes de diferentes partidos políticos y estamos desesperados. Tenemos un problema muy grave con la inmigración ilegal. El Gobierno de España pasa absolutamente de todo. Tenemos gente durmiendo en los polígonos, en las plazoletas, en las calles, mendigando… Personas que han entrado ilegalmente y que se están dedicando sólo a delinquir y a hacer el mal, saturando la sanidad y la educación. Y el Gobierno de España no echa a nadie», señaló en un vídeo publicado en redes sociales.

«Estamos desesperados. El 80% de los delitos que se cometen en el municipio son a manos de inmigrantes ilegales que están delinquiendo para sobrevivir. Esto no puede seguir así. A ver si el señor Pedro Sánchez toma decisiones y piensa en el bienestar de los españoles. Están okupando casas, están robando en los coches. Se les detiene, no tienen documentación y se les vuelve a soltar a la calle. Aquí no se echa a nadie. Tenemos una inmigración ilegal que sólo viene a hacer daño y a destrozar nuestros municipios. ¿Qué tiene que pasar en Cartaya para que usted actúe, señor Sánchez?», se preguntaba el regidor popular.

Barroso habló también de los «inmigrantes que vienen a hacer el bien, con sus familias, con su documentación, a formarse, a trabajar, a hacer las cosas bien». «Ese tipo de inmigración va a ser bien recibida en Cartaya», recalcó.

Posteriormente, Barroso publicó otro vídeo este pasado lunes para «defenderse» de las palabras de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, que le acusaba de promover un «discurso xenófobo». El alcalde pedía «soluciones» al tiempo que mostraba un cuchillo de grandes dimensiones que le había sido retirado a un inmigrante ilegal. «Hay que cambiar la ley para, como mínimo, devolverlo a su país», reclamaba en este segundo vídeo.

Tras sus declaraciones, la portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha pedido al presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que «desautorice» las palabras del alcalde de Cartaya, que considera «impresentables» y «absolutamente lamentables» por dedicarse a «criminalizar a los inmigrantes».

«Todo lo que tiene que ver con incitar al odio y con que esta sociedad no sea una sociedad donde todos tenemos cabida, no puede ser silenciado. El alcalde de Cartaya, una zona que vive en gran medida del sector agrícola y del esfuerzo y del trabajo de muchísimos inmigrantes que vienen a Andalucía a trabajar, ha vinculado el aumento de la delincuencia con la inmigración», le ha reprochado la socialista.