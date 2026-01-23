La AEMET lo hace oficial: la lluvia va a reventar el fin de semana en estas partes de Andalucía y piden tener cuidado

La lluvia va a reventar el fin de semana en estas partes de Andalucía, piden tener cuidado ante lo que llega. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios y de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en este invierno en el que parecerá que todo es posible. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales en estas jornadas que para muchos son festivas.

Una de las partes del país que más sufrirá las consecuencias de estos cambios será una Andalucía que se prepara para lo peor, con la mirada puesta a este giro radical que no nos dará tregua. Pasaremos de unos días en los que el tiempo acabará siendo protagonista a una situación del todo inesperada con novedades que pueden acabar siendo esenciales. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sobre todo para un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Los días de lluvia que nos esperan pueden reventar el fin de semana por completo.

Lo hace oficial la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en hacer oficial un cambio de tendencia que puede ser clave. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos está esperando en unos días en los que podríamos librarnos de un invierno que parece que no nos da ninguna tregua.

De borrasca en borrasca, no podemos soltar la chaqueta o el paraguas, en su lugar, tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Será el momento de empezar a organizarse de tal forma que tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos próximos días. Lo que llega es un giro radical para el que tocará estar del todo preparados.

Una borrasca con nombre propio y de lo más intensa se centrará en una Andalucía que puede convertirse en el centro de determinadas alertas. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar un giro importante de guion que puede alejarnos de lo que sería habitual. Es hora de conocer en primera persona qué previsión del tiempo tenemos por delante y la manera de afrontarla en primera persona.

Va a reventar el fin de semana la lluvia en estas partes de Andalucía

Hay partes del país y de Andalucía que se van a ver afectadas por una lluvia. Estamos viviendo unos días en los que cada detalle cuenta, todos los fenómenos que parece que acabarán siendo los que nos afectarán de lleno son una realidad. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que una nueva borrasca será una auténtica pesadilla en Andalucía.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas durante la primera mitad del día, con probabilidad de ser localmente fuertes en el área del Estrecho; durante la mañana se abrirán algunos claros, aumentando de nuevo a muy nubosos y con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante la tarde. Cota de nieve alrededor de los 1000 metros. Nubes bajas y brumas matinales en las sierras Béticas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, alcanzándose al final del día; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales y en cotas altas de la vertiente mediterránea».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes en el área del Estrecho durante la madrugada. Nevadas en las sierras orientales por encima de 1200 metros. Rachas muy fuertes de componente oeste en zonas del litoral y en cotas altas de la vertiente mediterránea».

Tal y como nos explican para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado. Predominio de cielos nubosos o cubiertos, que en regiones mediterráneas se alternarán con periodos poco nubosos. Precipitaciones generalizadas, si bien menos probables y de carácter ocasional en Baleares, fachada oriental peninsular, Ebro y Cantábrico, y con los mayores acumulados en Galicia y entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes. Asimismo, son posibles las tormentas con granizo pequeño ocasional en Galicia y Andalucía occidental. Tras el frente, una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1000/1300m a 600/800m en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1400-1700m a 1000-1300m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500m en Galicia. Con ello, es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular y sin descartar zonas de la meseta sur. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y meseta norte. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones al final del día. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en el cuadrante noroeste con mínimas al final del día. En la mitad sureste permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos en las máximas. También aumentarán en Baleares y sin cambios en Canarias. Heladas débiles en zonas de la meseta Norte,localmente moderadas, en montañas de la mitad norte, pudiendo ser fuertes en el Pirineo».