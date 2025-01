Adelante dice que el mantero senegalés murió «por racismo» y por «violencia policial»: «Era andaluz»

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha acusado a la Policía Local de Sevilla de perseguir «hasta la muerte» al mantero que falleció ahogado tras tirarse al río Guadalquivir cuando era perseguido por varios agentes. Además, ha acusado al cuerpo municipal de la capital hispalense de «racismo» y de «violencia policial». Unas acusaciones que, además, se producen cuando dos agentes de la Policía Local arriesgaron sus propias vidas tirándose al río para intentar, sin éxito, rescatar a este hombre, un inmigrante senegalés que tenía una condena previa por atentado contra la autoridad.

El portavoz parlamentario del partido fundado por Teresa Rodríguez ha difundido un vídeo en que asegura que la Policía Local de Sevilla «persiguió hasta la muerte» a este hombre por «34 camisetas». «Es lo que tenía Mamour, un chaval senegalés, mantero y trabajador, aquí en Sevilla, para que le persiguiera la Policía Local hasta la muerte hace unos días», señala.

«Esto es lo que hay que investigar. Estamos en la concentración convocada por la comunidad senegalesa y por las ONG que trabajan con personas migrantes, denunciando que lo que ha cometido la Policía Local es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. Esto hay que investigarlo, ¿qué sentido tiene que se le persiga durante más de un kilómetro corriendo, con los policías en moto, a un trabajador por llevar 34 camisetas y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años y padre de familia se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver ese vídeo», subraya el portavoz de Adelante Andalucía.

«El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado el vídeo de cuando salió del agua, pero no ha publicado el vídeo de cómo entró en el agua. Queremos ver ese vídeo y queremos una investigación independiente. Queremos responsabilidades, también penales, porque esto es una muerte fruto del racismo y fruto de la violencia policial y fruto de la represión policial. Esto no puede quedar así. Apoyamos desde Adelante Andalucía a la comunidad senegalesa y recordamos que la persona que ha muerto es un andaluz, porque todo el que vive o la que vive en Andalucía es andaluz. Es un senegalés pero también es andaluz, y el pueblo andaluz no es un pueblo racista. Por tanto, la Policía y las instituciones tienen que estar a la altura del pueblo andaluz y tienen que dejar atrás el racismo y la violencia policial», concluye.