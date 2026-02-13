Adelante Andalucía dice que Feijóo «odia a Andalucía» y vuelve a insultarle: «Este tío es tonto, ¿no?»

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha vuelto a traspasar todos los límites insultando a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, a quien ha llamado «tonto» por quejarse de la mala comunicación entre Andalucía y Madrid, capital de España. A través de un vídeo subido a sus redes sociales, García intenta hacerse el gracioso utilizando un tono burlón y directamente faltando al respeto e insultando al presidente del PP.

Feijoo odia a los andaluces y andaluzas.

«La campaña turística de la Semana Santa está aquí», esgrime Alberto Núñez Feijóo, alertando de las dificultades que tienen los españoles para ir a algunas zonas de Andalucía. «Este tío es tonto, ¿no?», espeta ante ello el portavoz del partido fundado por Teresa Rodríguez, que asegura después que Feijóo «odia a los andaluces». «Para él, el problema de las infraestructuras en Andalucía no es todo lo que ha pasado en el temporal, sino que no estamos conectados con Madrid», asegura García.

Unas palabras que, lógicamente, obvian el viaje de Feijóo a las zonas más afectadas por el temporal en Andalucía, desde donde ha tenido palabras de recuerdo para las dos mujeres fallecidas en Andalucía durante el temporal (en Jerez y en Málaga) y para todas las personas que, lamentablemente, han perdido muchos bienes y mucho patrimonio «y que viven en una incertidumbre, pero han mantenido su vida, que es lo más importante».

Feijóo también ha manifestado estos días que la solidaridad que ha demostrado Andalucía durante los duros días del temporal «sirve de ejemplo para el conjunto de los pueblos de España» y ha destacado que el Gobierno de la comunidad, teniendo en cuenta que lo primero eran las personas, ha hecho una «gestión impecable», algo que no era fácil en un territorio tan extenso, casi como Portugal, con tantos habitantes y ubicados en distintos lugares geográficos.

Ha indicado que no era fácil hacer un trabajo de prevención, sabiendo que iba a haber lluvias tan copiosas; hacer un trabajo de la gestión de la emergencia, y desalojar y rescatar a personas, y además de forma coordinada en un territorio tan extenso, como lo ha hecho la Junta, lo que merece un «reconocimiento especial».

Feijóo ha señalado que Grazalema y Jerez probablemente sean las dos zonas cero de estas inundaciones y ha trasladado su apoyo a los alcaldes y vecinos que siguen desalojados de sus casas.

Según Feijóo, en Andalucía, «ha habido miles de millones de pérdidas y necesitamos poner a disposición el presupuesto europeo, el presupuesto del estado, el presupuesto de la Junta de Andalucía, los presupuestos de los municipios y los de las diputaciones a favor de la gente», ya sea para restaurar casas, para la hostelería, la agricultura, las empresas o las infraestructuras de todo tipo.

En este sentido, también ha apoyado que los remanentes de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma que no se gastaron en el ejercicio de 2025, se puedan poner a disposición de forma inmediata para hacer frente a los daños causados por el temporal.

Durante su intervención, Núñez Feijóo también ha tenido palabras de recuerdo hacia las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz: «Andalucía ha sido muy castigada en las últimas semanas». Además, ha confiado en que cuanto antes se pueda reanudar la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid que quedó suspendida por esa trágico accidente el 18 de enero. Ha dicho que Andalucía necesita un aporte de recursos y de sensibilidad para ponerla en su «mejor momento».

«El motor económico turístico y social de Andalucía es un motor sin el cual España no puede volar y, por tanto, si tenemos un motor que tenemos que reparar, hemos de priorizar esta reparación», ha indicado el líder del PP, que ha querido dejar claro que el partido «va a defender lo que es justo para Andalucía en las Cortes Generales».