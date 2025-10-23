José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, ha vuelto a desatar la polémica en redes sociales, en esta ocasión al referirse a algunos diputados del PP como «los del fondo, los que no pintan ná». Unas palabras que no han sentado nada bien al portavoz del PP andaluz, Toni Martín, que ha querido dejar las cosas claras al diputado de Adelante, a quien a recordado que «no hay ni un solo diputado que pinte menos que tú».

«En el Parlamento mirando los escaños se aprende mucho. El PP tiene orden últimamente de enfrentarse a Vox en público. Pero cuando uno de Vox habla los diputados del PP, los del fondo, los que no pintan ná, sonríen, asienten y disfrutan. Hay cosas que no se pueden fingir», ha señalado en sus redes sociales José Ignacio García.

Ante el clasismo de esta afirmación, Martín no se ha cortado y ha respondido a través de la misma red social: «Es la primera vez que te contesto, y ni siquiera entro a discutir lo que dices, lo hago para decirte que deberías mostrar un poco de respeto por todos los parlamentarios que representamos a los andaluces. Ni uno solo, sea del partido que sea, pinta ni un poquito menos que tú. Entre otras cosas, porque los del PP que están al fondo del todo, y que dices que no pintan ná, están justo al lado tuya, no sé si pillas la metáfora».

Debate

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre la respuesta que recibe de los profesionales sanitarios durante sus encuentros por la actividad de su agenda que la indicación que le dan es que «hay que apretar en sanidad» y que «esto hay que mejorarlo».

Ha sostenido de igual forma que cuando esos sanitarios evocan la etapa de María Jesús Montero como consejera de Salud le dicen «por Dios que no vuelva», convencido de que «trataba con la punta del pie a los profesionales sanitarios» para su estabilidad profesional.

En su respuesta a la pregunta que le hacía el portavoz de su grupo parlamentario, Toni Martín, sobre el balance de la política económica autonómica, el presidente andaluz ha descrito esa escena «cuando visito un centro de salud, un hospital», aunque ha afirmado que la respuesta que testa entre los sanitarios es su conclusión de que están «mejor que lo que tuvimos que aguantar con la señora Montero», ya que ha esgrimido que «hay muchos profesionales sanitarios que se acuerdan».