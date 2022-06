Richarlyson se declara bisexual: «He salido con un un hombre y con una mujer»

Richarlyson ha logrado al fin expresar su condición sexual sin miedo. A sus 39 años el ex futbolista brasileño ha desvelado abiertamente que es bisexual. En el mundo del deporte siempre ha existido mucho temor a hablar de su sexualidad por miedo a ser rechazados por la sociedad o que pudiera afectarles de alguna manera a su carrera deportiva.

«Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Pero luego por hablar aquí hoy se imprimirá la noticia: ‘Richarlyson es bisexual’. Hombre, soy normal, tengo necesidades y deseos. He salido con un hombre, he salido con una mujer, pero ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Cualquier cosa», reconoció el ex futbolista brasileño.

«Desafortunadamente, el mundo no está preparado para tener esta discusión y lidiar con ella de forma natural», ha contado el brasileño que con su testimonio pretende abrir las puertas a otros deportistas para que confiesen su sexualidad sin miedo. Con su confesión, Richarlyson, pretende romper los tabúes que existen hoy en día en el mundo del deporte, y especialmente en el fútbol: «Debido a la gran cantidad de personas que dicen que mi posición es importante, hoy decidí decir: soy bisexual. Si eso es lo que faltaba, ok. Listo. Ahora quiero ver si realmente mejorará, porque esa es mi pregunta».

El ex futbolista ha tomado la decisión aún sabiendo que Brasil es «el país que más homosexuales mata». «Soy un mero ciudadano de a pie que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol», confesó en el podcast Nos Armários dos Vestiários, una serie donde se ha hablado de la homofobia y el machismo en el fútbol brasileño con Richarlyson como ejemplo.

«No quería que me descartaran por mi sexualidad, que soy bisexual. Quería que la gente me viera como un espejo de todo lo que he logrado en mi trabajo. Nunca puse mi sexualidad por delante de mi trabajo, y nunca lo haría. Y no lo digo ahora porque dejé de jugar. Mucha gente mala dirá eso, lo cual dije ahora porque ya no juego. No. Nunca hablé porque no era mi prioridad, como no lo era hoy, pero hoy me sentí cómodo hablando. Ojalá este hilo no existiera», confesó el brasileño.