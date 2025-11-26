Restaurantes en Madrid donde comer por menos de 20 euros

En una ciudad donde subir el precio de un menú parece rutina, aún quedan restaurantes en Madrid donde comer bien sin vaciar la cartera. Gracias a criterios de buena relación calidad-precio y menús del día ajustados, hemos seleccionado cinco locales que ofrecen menús completos o platos contundentes por menos de 20 euros. Ideal para una comida tranquila sin gastar más de lo necesario.

Casa Longinos (Paseo General Martínez Campos)

En pleno límite entre Chamberí y Paseo de la Castellana, Casa Longinos es un clásico casi centenario de la capital que sigue en activo. Su menú del día, de lunes a viernes, ronda los 13 euros y ofrece platos tradicionales como lentejas, salmorejo o pollo asado, además de bebida y pan. Su vigencia y su buena fama lo convierten en uno de los restaurantes en Madrid más fiables para comer bien por menos de 20 euros.

Biáng Biáng Bar (Pelayo 8 y Vallehermoso 36)

Aunque su enfoque es cocina de fideos estilo Xi’an, Biáng Biáng Bar se ha consolidado como una dirección interesante para quienes buscan comer con presupuesto limitado en Madrid. Los platos principales oscilan entre los 13,90 y 16,90 euros, y el local está plenamente operativo con buena demanda. Es una opción fresca entre los restaurantes en Madrid para quien quiera salir de lo habitual sin gastar más de 20 euros.

La Sanabresa (Calle del Amor de Dios 12)

Ubicado en el barrio de Las Letras, La Sanabresa se enfoca en la cocina casera y un ambiente modesto. Su menú del día no suele superar los 20 euros y ofrece platos de cuchara, carnes o pescados ligeros, postre o café incluidos. Es otra muestra de que los restaurantes en Madrid mantienen opciones económicas y de calidad en zonas céntricas.

Piccolo Diavolo (Calle de Fúcar 11)

Piccolo Diavolo es ideal para aquellos que prefieren la cocina italiana ligera pero sabrosa. Situado cerca de Atocha, conserva su reputación y se presenta como una opción confiable entre los restaurantes madrileños para degustar una comida bien elaborada sin exceder los 20 euros.

Restaurante “Public” (cerca de Gran Vía/Malasaña)

Una propuesta más moderna aparece con Public, un restaurante que permite comer con menú completo o varios platos desde 8 a 15 euros, acompañados de bebida por un coste contenido. Aunque no se ajuste estrictamente al menú tradicional, sigue siendo una de las direcciones más recomendadas entre los restaurantes en Madrid para gastar menos de 20 euros y salir satisfecho.

Comer bien no tiene por qué ser caro

En Madrid existen restaurantes que sirven comidas de calidad por menos de 20 euros, no son leyendas urbanas: están allí, funcionan y valen la pena. Existen alternativas para todos los gustos y presupuestos, desde el tradicional Casa Longinos hasta la atrevida cocina de Biáng Biáng Bar, incluyendo la de siempre de La Sanabresa, la asequible italiana de Piccolo Diavolo o el ambiente informal de Public.

No es necesario conformarse con cualquier menú caro: solo se necesita informarse, hacer una reserva o ir pronto y disfrutar de una comida digna y asequible. Madrid muestra que se puede tener comida de calidad a buen precio.

Para seguir descubriendo planes por Madrid haz click aquí.