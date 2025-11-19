Un cuadro de Klimt bate el récord del arte moderno: se vende por 236 millones, el más caro subastado

Un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, Retrato de Elisabeth Lederer, ha batido este martes un récord en el arte moderno al venderse por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s en Nueva York. Se convierte así en la obra de arte moderno más cara, además de marcar otro récord para el autor y para la institución.

Este Klimt, que era la pieza más destacada de la venta del magnate de la cosmética Leonard Lauder, partió de unos 130 millones de dólares y fue objeto de una batalla de pujas entre seis interesados que se alargó 20 minutos hasta que el martillazo declaró a un ganador, cuya identidad no se ha dado a conocer.‘Retrato de Elisabeth Lederer’ (1914-16) sobresalía por su gran tamaño, su alta estimación y su historia, pues fue confiscado por los nazis antes de ser recuperado por la familia de la protagonista, que eran clientes de Klimt, y finalmente adquirido por el hijo de la empresaria Estée Lauder en la década de 1980.