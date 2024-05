Si viajar te supone un estrés esto te interesa: el truco para acabar con la ansiedad

El truco para acabar con la ansiedad te interesa, podrás superar ese estrés que puede generarte el dejar tu casa y entorno por unos días de vacaciones. Viajar no es obligatorio, especialmente si no nos encontramos bien o tenemos una situación contraria al hecho de vivir la experiencia que buscamos.

Hay momentos en los que deberemos dejar atrás esa necesidad y pensar por nuestra salud, pero otros, en los que no queda otra que enfrentarse a una larga lista de inconvenientes y de problemas que se irán incrementando con el paso del tiempo. Toma nota de un truco que puede cambiarte la vida.

Viajar supone un estrés de más

Desde fuera viajar puede parecer bonito, pero pese a la publicidad o las ganas, existe la salud de cada uno y que va por delante. En especial, debemos tener en cuenta que viajar debe ser un acto que nos permita descansar y pasarlo bien, en ningún caso es una obligación, a no ser que se viaje por trabajo o para ver a una persona querida. Los motivos pueden ser varios, pero el mero hecho de dejar la casa es de por sí estresante, por lo que no a todo el mundo le gusta.

Pensar en ir con niños fuera de casa. Con todo lo que supone entrar en un lugar en el que no hemos estado nunca. No es una situación fácil, romper con unas rutinas que son esenciales y que nos pueden proporcionar una mejor experiencia, estando igual de vacaciones en casa que fuera de ella. El entorno puede ser más estable, al igual que los horarios, por lo que se generará una tranquilidad extra. Pero si hay que salir con ellos, toca prepararse para lo peor. Pensar que nos podemos dejar algo o que quizás nos dejemos algo en casa.

Es importante estar preparado para afrontar estos cambios que vemos en nuestro día a día, teniendo en cuenta que un viaje puede incrementar cualquier punto débil. El hecho de llevar todo en una maleta, de tener que viajar en avión, separándonos de todas nuestras pertenencias, invirtiendo horas y horas en llegar a un lugar. Puede ser estresante y disparar una ansiedad que durante el resto de las jornadas puede estar muy presente. Por lo que podremos descubrir esta manera de movernos, sin estas molestas.

El truco para acabar con la ansiedad

Uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta es, nunca dejar la medicación. Siendo uno de los elementos que nos sirven para conseguir ese equilibrio que sin él es complicado de lograr. Una opción muy recomendable, es llevar siempre la medicación encima, especialmente si es para la ansiedad o la depresión, no creas que dejarás de necesitarla, en vacaciones, sino todo lo contrario. Es un tipo de medicación que no puede dejarse bajo ningún concepto. La debes tener a mano y en caso de querer dejarla, consultar con el médico los pasos a seguir, pero no hacerlo durante las vacaciones.

Si viajas sigue medicándote o con los cambios de horario y los movimientos fuera de tu zona de seguridad, las consecuencias pueden ser terribles. Tocará pues estar preparado para intentar acabar con estos problemas que pueden incrementarse. Lleva siempre medicación de más, por si la necesitas, es algo que quizás te ayude a estar en plena forma en todos los sentidos. Pasarlo bien durante las vacaciones es algo que debemos conseguir, antes que nada.

Intenta evitar las conexiones en los aeropuertos, un vuelo directo te evitará el estrés de pensar en llegar a tiempo o que todo vaya bien. Saldrás de casa con la mirada puesta a un cambio que quizás no acabe de beneficiarte por completo. Es cuestión e ir a por ello, sin miedo a nada, buscando la máxima comodidad posible. Si el avión te estresa, prueba con el barco, es mucho más cómodo y no tendrás que separarte de tu equipaje en ningún punto del trayecto.

Los viajes en grupo son una solución. Quizás acabes teniendo la solución a disfrutar de unos amigos que te ayudarán a quitarle hierro al asunto si algo no va del todo bien o al menos te acompañarán en estas aventuras. Con hijos de la misma edad para que puedan entenderte y también como forma de ayudarse los unos a otros. Los familiares también son una buena opción para tener una buena red de seguridad.

A la hora de volver a casa y descubrir ese bajón que no queremos ver llegar, nada mejor que buscar una forma de eliminarlo, con la ayuda de una serie de caprichos que pueden ser fundamentales. Intenta buscar una manera de evitar esa depresión de vuelta a la rutina, no vuelvas a casa horas antes de empezar a trabajar, deja un poco de margen para seguir disfrutando.