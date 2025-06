Parece el Caribe pero este hotel de lujo con parque acuático incluido está en España

Este hotel de lujo con parque acuático incluido está en España, aunque parece el Caribe. No será necesario que recorras miles de kilómetros hasta llegar al Caribe, ni pasaporte, ni esperas ni euros de más, este viaje que puedes hacer fácilmente sin salir de casa, puede cambiarte la vida. Prepárate para descubrir un hotel de lujo que tiene todo lo necesario y más para parecer que vas a un sitio radicalmente distinto. Es hora de aprovechar todos los recursos que tenemos para vivir al máximo con menos.

Está en España. Nuestro país posee una gran variedad de rincones y de lugares que puedes descubrir y que te darán una serie de noticias inesperadas. Sitios en los que puedes perderte y sin duda alguna, podrías empezar a visualizar algunas transformaciones que pueden ser las que marcarán una diferencia importante. Tocará ver qué es lo que nos espera con una serie de cambios que hasta la fecha no esperaríamos. Es momento de tener en consideración determinadas situaciones que quizás no esperarías, te proponemos un buen plan para estos días de verano en los que el agua puede ayudarte a bajar la temperatura.

Parece el Caribe, pero está en España

Recorrer miles de kilómetros, dejarte la paga doble o lo poco que has podido ahorrar en un viaje para estar en la playa o en la piscina de un lejano país, quizás no será necesario. Podrás gastar menos y disfrutar más si no dudas en aprovechar al máximo este tipo de escapadas.

Es momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia importante. Un viaje por España no tiene porque, significar que nos perdemos nada o que nos dejamos algo que puede ser sólo una pequeña parte de algo más.

En realidad, tenemos todo lo necesario para vivir una experiencia de esas que no se olvidan y que empiezan a gestarse cerca del agua. El mar o, en este caso, una buena piscina puede darnos ese punto de relajación que necesitamos. Sirve para poder afrontar un calor que parecerá que va en aumento a medida que sumamos días.

Nuestro país puede tener determinados lugares en los que parecerá que hemos viajado a la otra parte del mundo. Te proponemos este pequeño Caribe con parque de atracciones incluido, ideal para toda la familia, a un precio que te costará creer.

Este es un hotel de lujo con parque de atracciones incluido

On city resort es un lugar al que debes desplazarte, tal y como se presenta en su página web: «Su privilegiada localización permite a los huéspedes disfrutar de un entorno natural excepcional, con acceso a uno de los ecosistemas más importantes de Europa, reconocido por su biodiversidad y paisajes únicos. Además de su inmejorable ubicación, ON City Resort**** All Inclusive Prime ofrece un completo servicio TODO INCLUIDO de primeras marcas, con instalaciones y servicios diseñados para garantizar la máxima comodidad. Nuestro resort cuenta además con un espectacular parque acuático y zona de piscinas, así como un amplio programa de animación, con espectáculos en vivo y entretenimiento para todas las edades. Igualmente, disfrutarás de una variada oferta gastronómica y un espacio diseñado para todos: mini club, tiendas, restauración…Ideal tanto para parejas como para familias, este resort es la opción perfecta para quienes desean desconectar y disfrutar “al Sur del Sur”.

Siguiendo con lo que incluye este hotel es una de las mejores opciones para toda la familia: «En nuestro resort contarás con una amplia variedad gastronómica y de bebidas. Es imposible aburrirse. Disfruta de todas nuestras bondades y conviértete en Prime»

Buffet de 8:00 am a 12:00pm. Primeras marcas de bebidas

Bicicleta para moverse por el complejo

3 puntos de snacks

Piscinas de 11:00 am a 21:00 pm y parque acuático

Acceso a 400 m² de hinchables

Animación infantil y adultos (diferentes espacios)

El tren turístico a la playa está incluido

Hotel con parque incluido y acceso a una de las playas más bonitas que hayas visto nunca incluido. El lugar donde está ubicado este resort es una magnifica opción que queda cerca de casa y puede darte aquello que necesitas de forma fácil y rápida.

Matalascañas es un lugar que debes descubrir y se presenta: «Población perteneciente a Almonte, situada al lado del Parque Nacional de Doñana, que se ha convertido en los últimos años en un centro turí­stico importantí­simo al que acuden cada año multitud de veraneantes y familias que cuentan aquí­ con una segunda vivienda. Está dotado de muy buenos servicios e infraestuctura, con magní­fica playa de arenas finas y doradas e instalaciones hoteleras y de ocio. A estos atractivos hay que sumarle la proximidad al Parque de Doñana, lo que le hace aún más interesante».