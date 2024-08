Es el Nilo europeo pero en versión subterránea: se encuentra en España y así puedes recorrerlo

La versión subterránea del Nilo europeo es un buen destino que estará marcando un viaje sin igual en España. No es necesario que busquemos un viaje hacia lo desconocido fuera de nuestro país. Tenemos en nuestra propia casa un lugar que seguro que nos enamorará a primera vista. Especialmente si nos gustan los ríos o queremos redescubrir un lugar que puede ser el que marque una diferencia importante. Podemos tener cerca de casa uno de los puntos que genera admiración entre los expertos y en el mundo entero.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a ver qué esconde este río en versión subterránea que parecerá que sea una copia del famoso Nilo. Un rincón que seguramente acabará siendo una puerta abierta a algo más, en un camino hacia el éxito que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Si buscas una escapada de excepción, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerla en un rincón de España que quizás ni te habías planteado. Es el llamado Nilo europeo que no pasa por la superficie, sino que se esconde en las profundidades de este lugar.

El llamado Nilo europeo en versión subterránea

El Nilo es uno de los ríos que genera más admiración en todo el mundo. En España tenemos su versión subterránea que representa el más largo de toda Europa. Por lo que, debemos prepararnos para descubrir un lugar que realmente puede cambiarlo todo en muchos sentidos.

Es un río que genera un paisaje subterráneo que parece sacado de otro planeta. Lo que puede parecer imposible, acaba siendo una realidad en todos los sentidos. Por lo que estaremos pendientes de una serie de elementos que son claves y que seguro que descubriremos de la mano de este tipo de detalles fundamentales.

A la hora de viajar, realmente no necesitamos ir a la otra parte del mundo, sino que simplemente debemos empezar a plantearnos una serie de detalles que son claros y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Hay una serie de elementos que siguen a esos cambios que debemos poner en práctica y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Toma nota del río subterráneo más largo de España y de Europa, una especie de Nilo que tienes cerca de casa.

Se encuentra en España y así puedes recorrerlo

Los expertos del canal de El tiempo nos descubren un punto muy especial de la geografía española que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Un fenómeno natural que nos hace desear visitar un río que no sigue un curso como los demás por la superficie, sino que se sumerge para hacernos descubrir un lugar que merece la pena que tengamos en cuenta. Toma nota de este río que nos describen a la perfección desde esta web: «En el corazón de la provincia de Castellón, en el encantador pueblo de La Vall d’Uixó, y a tan solo 15 minutos del mar Mediterráneo, se encuentran unas cuevas cuyo principio y fin son un misterio. No obstante, lo que se conoce con certeza es que las Cuevas de San José, conocidas en valenciano como Coves de Sant Josep, son accesibles al público. Tienen un recorrido de 2750 metros, y albergan el río subterráneo navegable más extenso de Europa».

Siguiendo con la misma explicación: «Los visitantes de las Coves de Sant Josep disfrutarán de un apacible paseo en barca a lo largo de uno de los ríos subterráneos navegables más impresionantes. La visita incluye un trayecto en barca de 800 metros y un recorrido a pie de 250 metros, sumando aproximadamente 45 minutos en total. La cueva está iluminada con luces LED, que no sólo mejoran la experiencia visual, sino que también ayudan a preservar el entorno y prevenir la proliferación de musgo».

Esta cueva es una auténtica joya natural y también cultural: «Durante el recorrido, los visitantes pueden admirar el increíble patrimonio de las cuevas, incluyendo una serie de pinturas y grabados prehistóricos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al comienzo de la cueva, sobre el cauce del río, se observa una pintura de una cabeza de caballo, y cerca de ella, sobre un panel, se aprecia un meandro pintado en rojo en la pared».

Estas pinturas en la pared son el otro detalle que no podemos pasar por alto en una visita que hay que realizar: «Las pinturas rupestres de las Cuevas de Sant Josep datan del período Magdaleniense, y las primeras fueron descubiertas en 1993. Las continuas excavaciones han revelado que la cueva ya estaba habitada en el Paleolítico Superior, hace aproximadamente 16000 años». Un viaje que sin duda alguna merece la pena que realicemos en estos días de vacaciones o los que están por venir.