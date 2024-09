Esta es la peor ruta senderista de España para hacerse un selfie: no vayas si tienes vértigo

Si eres un amante de los selfies y te apasiona el senderismo, hay una ruta en España que quizás quieras evitar. Conocida por sus impresionantes pero vertiginosas vistas, esta ruta senderista no es apta para personas con vértigo. Este sendero está considerado como uno de los más peligrosos de nuestro país, aunque también es uno de lo más espectaculares. Y no, no hablamos del Caminito del Rey. ¿Quieres saber cuál es?

Ruta senderista de las pasarelas de Montfalcó

El sendero de las pasarelas de Montfalcó parte del antiguo pueblo de Montfalcó en la provincia de Huesca (Aragón). Llegarás a él desde una pista asfaltada de 15 kilómetros a través de la localidad de Viacamp. En el punto de inicio de la ruta senderista dispones de un parking para estacionar el vehículo y un albergue de la antigua Casa Batlle que ofrece alojamiento y servicio a los excursionistas.

El itinerario es de unos 8,4 kilómetros y finaliza en el parking de la Masieta en Lérida. Si quieres hacer la ida y la vuelta andando, suman casi 17 kilómetros de longitud. A lo largo del camino tendrás que subir unos 291 escalones que acumulan un desnivel de unos 83 metros aproximadamente. Al comienzo de la ruta puedes desviarte unos minutos para visitar la ermita de Santa Quiteria, una iglesia románica restaurada en 1996 desde la que puedes disfrutar de las vistas del embalse de Canelles y del Congosto del Monte-Rebei.

El primer tramo es en descenso hasta la fuente de Montfalcó. Desde ahí, te dirigirás hasta el barranco de Tartera entre olivos, pinos y madroños. Tras esta zona, encontrarás el primer tramo de escaleras con un desnivel de 33 metros. Una vez arriba, te encontrarás con el segundo tramo, el más espectacular. El desnivel aquí es más elevado: 50 metros. Aquí ya puedes visualizar el puente colgante que une las provincias de Huesca y Lérida.

Tras cruzarlo tendrás que realizar un ascenso para llegar al Congosto del Monte-Rebei. Continuando con la senda, llegarás a un puente colgante: el de San Jaime. Cuando lo atravieses sólo tienes que hacer un par de kilómetros por un camino entre pastizales para llegar al aparcamiento de la Masieta.

Consejos para hacer este sendero

La ruta de las pasarelas de Montfalcó no es un deporte de riesgo, pero hay que tomar algunas precauciones para realizarla. No es aconsejable para las personas que sufran vértigo. Hay que destacar que es un recorrido seguro, ya que, aunque las pasarelas estén clavadas a la pared cuentan con varios cables de acero por su lado exterior. No obstante, las personas aprensivas pueden pasarlo realmente.

No es un sendero «rompepiernas», pero por la naturaleza de las pasarelas conviene estar en un buen estado físico. Hay que extremar la atención con los escalones de las pasarelas porque hay espacios entre cada peldaño. Por último, al no tratarse de una ruta circular debes planificar bien cómo volver a por tu vehículo. Una de las opciones es recurrir a un taxi para la recogida en el final de la senda.