Qué ver en Girona

Si tu destino vacacional en verano o esta próxima Semana Santa es Cataluña, una de las ciudades que no te puedes perder es sin duda alguna, Girona, que ofrece distintos atractivos entre los que contar la belleza de sus calles, su historia, su entorno natural y todo esto que os contamos a continuación.

Lugares que ver en Girona

Con un marcado pasado romano, y unas calles que recorrer y entre las que perderse para empaparse de siglos de historia, Girona se ha convertido en un bonito destino para visitar lugares que además se han popularizado bastante desde que la ciudad fuera elegida como una de las localizaciones del rodaje de Juego de Tronos. Estos son algunos de los lugares y monumentos que no os podéis perder en vuestra visita a Girona.

Catedral de Girona

La catedral de Girona es uno de esos lugares que no perderse en tu visita a esta ciudad, que además, apareció en Juego de Tronos. Elevándose sobre un tramo de 86 escalones (que también salieron en la serie) desde la Plaza de la Catedral, la imponente catedral de Girona es mucho más antigua de lo que sugiere su ondulada fachada barroca. Construida sobre un antiguo foro romano, partes de sus fundaciones datan del siglo quinto. Hoy en día, el estilo gótico del siglo XIV – añadido sobre una iglesia románica del siglo XI – domina, aunque un hermoso claustro románico de doble columna data del siglo XII. Con la segunda nave gótica más grande del mundo, es una monumento formidable que explorar.

Museo de historia de los judíos

Hasta 1492, Girona fue el hogar de la segunda comunidad judía medieval más importante de Cataluña (después de Barcelona), y de hecho cuenta con uno de los mejores barrios judíos del país. Este excelente museo se enorgullece de la herencia judía de Girona, sin renunciar a aspectos menos salubres como la persecución de la Inquisición y las conversiones forzadas. También podrás ver raro miqvé (baño ritual) del siglo XI y una casa judía del siglo XIII.

Muralla de Girona

Las murallas imperiales de Girona son también algo que no perderse. Estas murallas fueron construidas por primera vez por los romanos, pero se expandieron a la época de Carlomagno a principios de los 800 y luego se ampliaron nuevamente en el siglo XIV.

Hoy están en buen estado después de los trabajos de restauración, y puedes salir a caminar por las murallas recorriendo casi todo el casco antiguo. Hay torres de vigilancia regulares con escaleras para ver el horizonte de Girona.

Cuando la pasarela se estrecha puede parecer un poco precaria a veces, pero vas a estar perfectamente seguro si llevas buenos zapatos para caminar.

Dónde comer en Girona

Junto a la maravilla de descubrir la cultura e historia de Girona con sus monumentos, nada como elegir estos restaurantes para comer.

Celler de Can Roca

Evidentemente, si viajas hasta Girona, una parada gastronómica que es casi obligada, es la del famoso Celler de Can Roca. Con tres estrellas Michelin, fue nombrado el mejor restaurante del mundo en 2015 por The World’s 50 Best. Cada año trae nuevas innovaciones, desde la gastronomía molecular hasta la interacción multisensorial entre el arte y la comida, todo con la cocina casera de las madres como inspiración central.

Dirigido por los tres hermanos Roca de Girona, El Celler se encuentra en una casa de campo reformada, a 2 km al noroeste del centro de Girona. Reserve en línea con 11 meses de anticipación o deberás estar en una larga lista de espera.

La Fábrica

Los talentos culinarios de Girona se transforman en café de alta calidad y en platos brunch de inspiración catalana con ingredientes locales en esta enérgica cafetería de propiedad alemana y canadiense que también queremos recomendaros. Las torradas o tostadas con aguacate, queso feta y pimientos son realmente uno de sus platos estrella.

Rutas que hacer en Girona

También para los amantes de las rutas y de poder caminar, Girona es un destino en el que recorrer estos caminos y descubrir estos parajes.

Ruta de la Gallina Pelada

Esta ruta tiene un recorrido bastante fácil de unos siete kilómetros que nos permitirá poder recorrer la zona de Serra d’Ensija situada entre el Pedraforca y Rassos de Peguera descubriendo bellos parajes. La Gallina Pelada es la montaña que vamos a poder coronar también sin demasiada complicación.

Ruta de Sant Miquel

Por otro lado, tenemos esta otra ruta que se realiza cerca del centro histórico de la ciudad, y te permitirá descubrir una buena muestra del patrimonio natural, cultural y etnográfico de las Gavarras.

Cruzando el hermoso valle de San Daniel, siguiendo el curso del río Galligants y sus afluentes, pasando por un paisaje salpicado de bosques y pequeñas granjas, se ingresa al área natural protegida de las Gavarres para subir al monte Sant Miquel, desde donde disfrutaremos de magníficas vistas panorámicas de gran parte de la región de Girona.

Cosas que hacer en Girona

También en Girona puedes hacer estas otras cosas para que tu visita a esta ciudad sea del todo completa.

Prueba los helados del Rocambolesc

Todos los turistas que llegan hasta Girona, en especial en verano, sienten como parada obligada, la de probar un buen helado del Rocambolesc, que son originales y muy sabrosos. Parte del mencionado clan culinario del Celler de Can Roca, la decoración con rayas de caramelo establece la escena mágica para helados creativamente frescos, como el helado de manzana al horno o el sorbete de mandarina espolvoreado con hojuelas de maracuyá.

Descubre las playas de Tossa de Mar

Si viajas hasta Girona puedes aprovechar también para darte un chapuzón en alguna de las playas de las localidades cercanas. Entre ellas, podemos recomendaros las de Tossa de Mar, como la cala de Futadera, que se encuentra a 6 km al norte de To, y es perfecta para encontrar tranquilidad, aunque es también una cala donde está permitido el naturismo o nudisimo.

Debido a las aguas poco profundas de color turquesa y a un lecho marino único, encontrarás muchos colores y contrastes que hacen que esta playa sea única. La mejor forma de ver la paleta de colores de esta playa es desde arriba, lo que es posible ya que la cala también se llama “la cala de los 300 escalones”. Esta cala es una perla y una imagen típica de las playas de la Costa Brava: aguas cristalinas, una zona rocosa y fragantes pinares.