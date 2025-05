La digitalización impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Usamos los dispositivos móviles y tabletas a diario, solemos entrar varias veces al día en nuestra banca digital para mover nuestras finanzas, en el correo electrónico, en las aplicaciones de nuestras compras online o en los perfiles de redes sociales, sin pararnos demasiado a pensar que nuestras claves y contraseñas de acceso al espacio virtual no son las más seguras del mundo. Y es que, a través de nuestro smartphone y demás accesos digitales, brindamos muchos datos personales, los cuales pueden quedar al descubierto y en peligro si los ciberdelincuentes dan con nuestra contraseña.

Son muchos los usuarios de la red que utilizan las mismas contraseñas para absolutamente todo. De hecho, y a pesar del avance en tecnologías de seguridad, el 90% de las contraseñas de los usuarios en todo el mundo siguen siendo vulnerables a los ataques de ciberdelincuentes. Una cifra que contrasta con la alta preocupación por la seguridad de sus datos. Un estudio realizado por Herbert Smith Freehills entre 500 personas mayores de 18 años en España, revela que para el 75% es una gran preocupación cómo se utiliza su información personal, de la cual, la más relevante es la que está íntimamente relacionada con las finanzas y los datos médicos.

Responsables de nuestra vida digital

Por tanto, como usuarios digitales, es también nuestra obligación tomar consciencia de los peligros de no protegernos y asumir la responsabilidad personal de hacer una gestión propia de nuestras contraseñas. Así que, ¿por qué no poner unas contraseñas fuertes e infranqueables? La puerta de casa no la dejaríamos abierta, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a dejar de par en par la entrada a nuestra vida digital?

No dejemos que los delincuentes de la red vulneren nuestra privacidad o al menos vamos a ponérselo difícil, y hagámoslo usando unas claves complicadas, donde se combinen caracteres diferentes –números, letras minúsculas, mayúsculas, y símbolos– para que nuestra identidad digital esté a salvo.

Día Mundial de la Contraseña

En este sentido, y con el fin de alertar a la población de la importancia de protegernos, se impulsó hace años el Día Mundial de la Contraseña, que este 2025 se celebra este jueves, 8 de mayo. Una jornada que invita a reflexionar sobre la seguridad de nuestras claves de acceso. Y esto es, precisamente, uno de los objetivos que persigue Banco Santander mediante su compromiso con la ciberseguridad y la protección de sus clientes, así como de la sociedad en su conjunto. Un trabajo que se vertebra en torno a dos ejes: el refuerzo continuo de sus mecanismos internos de seguridad, con infraestructuras robustas que ofrezcan a sus clientes procesos seguros y, al mismo tiempo, sencillos y cómodos; y múltiples iniciativas de formación y concienciación sobre estos temas, para ayudar a las personas a operar de forma segura en un entorno digital en continua evolución, en el que los riesgos son cada vez más sofisticados y difíciles de identificar.

También desde la entidad han lanzado una campaña global para concienciar a la población de los peligros que conlleva utilizar contraseñas débiles, la cual pone el foco en la importancia de utilizar claves fuertes y que está visible este propio jueves, durante 24 horas, en todas las sucursales del Santander.

Además, desde Banco Santander, inciden en la importancia de adoptar prácticas responsables en la vida cotidiana mediante consejos que nos permitan disfrutar de los beneficios de la era digital de manera segura y protegida.

Además de estos consejos, Banco Santander también destaca la importancia de implementar la autenticación multifactor (MFA) o usar el gestor de contraseñas de nuestros dispositivos electrónicos para recordar las contraseñas complejas.

En el caso de las compras online, también aconsejan fijarnos bien en la legitimidad de los sitios web, así como evitar compartir datos personales si la dirección comienza con ‘http’ en lugar de ‘https’. Evitemos, además, el uso de las redes Wi-Fi públicas para hacer transacciones importantes.

En definitiva, debemos poner todas las herramientas de ciberseguridad a nuestro alcance para tener a salvo nuestra información personal; es primordial hacerlo, a pesar de que en algunos momentos pueda resultar una tarea tediosa y repetitiva.

Con el tiempo nos daremos cuenta de que ese pequeño esfuerzo de conformar contraseñas fuertes hace inaccesibles nuestros datos. Los beneficios son, sin duda, mayores que las consecuencias de no protegernos.

Compromiso con la ciberseguridad

Además de estos consejos, Banco Santander también demuestra su compromiso con la ciberseguridad con otras acciones como la formación de Cyber Heroes, una experiencia interactiva que proporciona a los usuarios consejos prácticos de ciberseguridad; la plataforma para pymes y empresas especializada en seguridad digital, Cyber Guardian; o CyberSkills que, impulsado junto con INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), está dirigido a que personas en situación de desempleo puedan mejorar sus competencias digitales en materia de ciberseguridad o reciclar sus conocimientos profesionales para cambiar de ámbito profesional con el fin de aumentar su nivel de empleabilidad.

Asimismo, y para concienciar a la población sobre los peligros en la red, la entidad estrenó a finales del pasado año la segunda temporada de Titania, un thriller sonoro realizado por Banco Santander y Podium Podcast, cuya primera temporada fue galardonada en 2023 con el Premio Ondas al mejor pódcast del año.