Manchester United - Athletic: horario y dónde ver por televisión en directo y online el partido de la Europa League.

El Athletic Club tiene que afrontar un durísimo encuentro contra el Manchester United en la vuelta de las semifinales de la Europa League. El conjunto que dirige el Txingurri Valverde perdió en San Mamés 0-3, por lo que deben ir a Old Trafford con todo para tratar de firmar una remontada épica que les permita sacar el billete para estar en la gran final que se disputará en La Catedral. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro.

A qué hora juega el Athletic Club contra el Manchester United la Europa League

El Athletic Club viaja a Inglaterra para enfrentarse al Manchester United en Old Trafford en el partido que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Europa League. Los vascos tienen un encuentro muy duro por delante, ya que hay que recordar que hace una semana perdieron en San Mamés por 0-3 en un choque que estuvo cargado de polémica por la roja que recibió Vivian cuando le señalaron un penalti. Ahora los de Ernesto Valverde tienen que saltar a un verde de un estadio mítico del fútbol europeo para tratar de conseguir una épica e histórica remontada que será muy complicada, pero no imposible, ya que hay que recordar que los red devils no son ese equipo gigante y peligroso de antaño. Eso sí, la situación del os británicos en la Premier League es malísima, ya que están más abajo de la décima plaza, pero para poder estar en la Champions League deben ganar este torneo.

La UEFA ha programado este apasionante Manchester United – Athletic Club de la vuelta de las semifinales de la Europa League para este jueves 8 de mayo. El horario fijado por el organismo que preside Aleksander Ceferin ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir sin incidentes en la previa para que el balón ruede puntualmente en Old Trafford.

Dónde ver el Manchester United – Athletic: en qué canal de TV y gratis online en directo

Llega uno de los momentos más esperados de la temporada, ya que estamos viviendo las últimas rondas de las competiciones europeas. Como ya hemos dicho, el Athletic Club tiene que remontar un 0-3 ante el Manchester United, una misión casi imposible. En la otra eliminatoria el Tottenham tiene todo de cara para estar en la final de la Europa League en San Mamés, ya que venció por 3-1 al Bodo Glimt en Londres.

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la competición de plata del fútbol continental. Este Manchester United – Athletic de la vuelta de las semifinales de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que pagar para ver todo lo que suceda en Old Trafford.

Además, todos los hinchas del cuadro vasco y seguidores de las diferentes competiciones continentales también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Manchester United – Athletic Club que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por su página web mediante un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre las semifinales de las diferentes competiciones de la UEFA. Una vez acaben los choques el jueves publicaremos las crónicas del Manchester United – Athletic Club de la Europa League y también del Fiorentina – Betis de la Conference League, ya que los verdiblancos se juegan también el pase a la final.

Árbitro y estadio del partido Manchester United – Athletic

Old Trafford, situado en Inglaterra y conocido como el Teatro de los Sueños, será el escenario donde se disputará este vibrante y decisivo Manchester United – Athletic Club de la vuelta de las semifinales de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1910 y tiene una capacidad para acoger a algo más de 74.000 aficionados, esperándose un ambientazo este jueves, siendo un infierno para los de Ernesto Valverde.

Este campo se ha convertido en uno de los más míticos y mágicos del viejo continente. En Old Trafford se han jugado partidos del Mundial de 1966, de la Eurocopa de 1996, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero también finales de la Copa Intercontinental, de la Champions League y de la Supercopa de Europa. Por si fuera poco, allí se han celebrado conciertos y encuentros de otras modalidades deportivas como rugby.

La UEFA ha designado al árbitro XXX para que dirija este apasionante Manchester United – Athletic Club de la vuelta de las semifinales de la Europa League. A los mandos del VAR estará XXX, por lo que es el responsable de revisar todas las jugadas polémicas para avisar, si es necesario, a su compañero y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará situado en la banda, entre los dos banquillos de Old Trafford.