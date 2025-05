Vuelve a Mercadona el helado que siempre arrasa: sólo cuesta 3 euros y es un placer único

Pocas cosas hacen tanta ilusión como encontrar en los congeladores del supermercado ese capricho frío que nunca nos puede faltar. Esos pequeños placeres que convierten un día normal en uno especial. Mercadona lo sabe bien, y por eso ha decidido traer de vuelta a su helado más deseado bajo su marca blanca Hacendado. Un producto que muchos Jefes de Mercadona ya conocieron el año pasado y ahora que está de vuelta, no quieren dejar escapar.

Se trata del Helado Dochi Cheesecake de Hacendado, una delicatessen en miniatura que ya vuelve a estar disponible en las neveras de Mercadona, para conquistar de nuevo a los amantes del dulce. Y no es para menos: combina la cremosidad del queso, la intensidad de la frambuesa y la textura suave de la masa de galleta, como si fuera una pequeña cheesecake perfecta para saborear sin remordimientos. Además, sólo cuesta 3 euros por caja, lo que lo convierte en uno de los caprichos más asequibles del momento. Y por si fuera poco, es de esos productos que no hace falta explicar dos veces: en cuanto lo pruebas, repites. Tiene ese equilibrio perfecto entre sabor, textura y frescura que hace que cada unidad se sienta como un premio personal. No importa si lo tomas después de comer o como picoteo de media tarde: este helado tiene un don especial para mejorar el día. Y si eres de los que disfrutan saboreando los postres poco a poco, este formato individual es ideal para ti.

Vuelve a Mercadona el helado que siempre arrasa

Este helado de Mercadona que pertenece a la gama Dochi no es uno más. Cada pieza está elaborada con una base de queso suave, recubierta con una capa esponjosa de masa tipo galleta y un corazón de salsa de frambuesa con trocitos de galleta triturada. La combinación recuerda a una tarta de queso en versión helado japonés, de esos que se deshacen en la boca sin ser empalagosos.

Una de sus grandes virtudes es su textura. Al primer bocado se nota la suavidad de la masa que lo envuelve, que recuerda al tradicional mochi japonés, pero con un toque más abizcochado y goloso. Por dentro, la crema de queso es ligera y refrescante, y cuando llegas al centro, la frambuesa con galleta te da ese golpe de sabor dulce y ácido que remata la experiencia. Además, ese contraste de temperaturas y texturas convierte cada unidad en una mini explosión de sabor que apetece repetir.

Ideal para darte un capricho sin excesos

Cada caja contiene 6 unidades (216 ml en total) y viene perfectamente presentada para conservar su forma y textura. Y aunque sea un postre indulgente, sus valores nutricionales están bastante equilibrados. Cada unidad aporta 106 kcal, lo que lo convierte en una opción razonable si lo comparamos con otros helados o dulces similares.

En cuanto al desglose, contiene 4,6 g de grasa (de las cuales 3,3 g son saturadas), 15 g de hidratos de carbono (10,6 g de azúcares), 1,2 g de proteínas, 0,1 g de fibra alimentaria y 0,13 g de sal. Además, como cualquier otro producto congelado, este helado de Mercadona se debe conservar a una temperatura de -18°C para que mantenga su textura y sabor intactos. Es un detalle importante si tienes pensado comprarlos y guardarlos para una ocasión especial.

Un helado que se agota por algo

No es casualidad que este helado desaparezca rápidamente de los congeladores de Mercadona en cuanto vuelve. Tiene ese algo que engancha. Muchos clientes lo descubrieron el verano pasado, y desde entonces, su regreso era una de las peticiones más repetidas en redes por los fieles a la cadena valenciana. No es fácil encontrar un helado tan completo por tan poco dinero.

Por un precio de tan sólo 3 euros, puedes tener en casa un postre gourmet, con una presentación bonita, sabores equilibrados y ese efecto wow que tan pocas cosas logran hoy en día. Además, al venir en porciones pequeñas, puedes disfrutarlo poco a poco o compartirlo (si es que te apetece). Incluso es perfecto para llevarlo a una comida con amigos y sorprender con algo diferente que no necesita preparación.

Junto al de Cheesecake, vuele también el Dochi de Banoffee

Y si eres de los que prefieren los sabores más dulces y envolventes, estás de enhorabuena. Mercadona también ha repuesto en sus congeladores el Helado Dochi Banoffee de Hacendado, que combina banana y masa de galleta con salsa de dulce de leche y galleta triturada. Otra bomba de sabor que sigue la misma línea del cheesecake, pero con un perfil más goloso y cremoso.

Sea cual sea tu favorito, lo cierto es que estos helados de Dochi Hacendado se han convertido en una de esas joyas que hay que aprovechar mientras están disponibles. Porque si algo nos ha enseñado Mercadona, es que los productos que arrasan no siempre duran mucho. Y este es, sin duda, uno de ellos.