Mark González, ex futbolista del Betis o de la Real Sociedad, fue agredido y apedreado por un grupo de personas durante un paseo por el campo junto a su familia. El chileno cuenta en primera persona el terrible momento y reconoce que creía que lo iban a matar

Mark González, ex futbolista del Betis o de la Real Sociedad, fue agredido y apedreado por un grupo de personas durante un paseo por el campo junto a su familia. El chileno cuenta en primera persona el terrible momento y reconoce que creía que lo iban a matar. «Nos empiezan a amenazar con unas piedras tremendas, yo nunca hice gesto de nada. Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé’. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños», cuenta.